Arribo de turistas no fronterizos cae 3.2%

La llegada de turistas no fronterizos —aquellos que llegan provenientes de países que no tienen frontera con México— registró una caída de 3.2 por ciento en julio, con lo que hiló su sexta contracción a tasa anual. El dato del séptimo mes del año se originó por un crecimiento de 7.0 por ciento de turistas que llegaron vía terrestre y que se vio contrarrestado por una disminución de 5.7 por ciento de quienes lo hicieron vía aérea; esta última cifra da cuenta de un fenómeno que no se había visto desde la pandemia de Covid-19, según analistas.

La Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) reflejó además que el gasto total de este tipo de turistas presentó también una disminución de 2.1 por ciento a tasa anual, un retroceso que se observó luego de la recuperación que presentó este indicador en junio pasado, cuando aumentó en 5.2 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cifra de turistas no fronterizos que llegaron en el séptimo mes del año ascendió a dos millones 350 mil 213 personas, una baja de 78 mil 608 si se compara con los dos millones 428 mil 821 de julio del año pasado.

El Dato: El gasto de los viajeros internacionales ascendió a 21 mil 743 mdd en los primeros siete meses del año, lo que significó un crecimiento de 0.3% a tasa anual.

La baja en los turistas no fronterizos fue ocasionada porque los que llegaron por vía aérea registraron una contracción; es decir, llegaron al país sólo un millón 850 mil 258, una disminución de 111 mil 124 personas respecto a julio de 2025. Mientras que, las personas que arribaron vía terrestre aumentaron al pasar de 467 mil 439 a 499 mil 955, un incremento de 32 mil 516 viajeros internacionales.

Por otra parte, el gasto total de los turistas no fronterizos tuvo un comportamiento similar: cayó 2.1 por ciento, lo que significó que sólo llegaron 2 mil 457.1 millones de dólares o una reducción de 51.7 millones respecto de agosto de 2025.

Al interior de los turistas no fronterizos, el gasto total de las personas que llegaron al país por vía aérea también descendió 3.3 por ciento, es decir, sólo ingresaron dos mil 263.2 millones de dólares, una reducción de 78 millones de dólares en contraste con el mismo mes de 2025.

Cabe decir que, de todas las divisas por turistas no fronterizos, las que llegaron por vía aérea tuvieron una participación porcentual de 76.4 por ciento.

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En cambio, el gasto de los turistas que llegaron por vía terrestre creció 15.7 por ciento, pasó de 167.7 millones de dólares en 2025 a 193.9 millones de dólares en julio de este año, pero estos ingresos sólo representaron 6.5 por ciento del total de las divisas de turistas no fronterizos.

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, señaló que pese a que el gasto total de los turistas que llegaron por avión cayó, el gasto promedio creció 2.4 por ciento anual, “los turistas que viajan vía aérea son muy relevantes para el turismo”.

Sostuvo que si se considera que la mayoría de visitantes del Mundial de Futbol llegaron por vía aérea y que en junio el gasto total de éstos creció en 82.6 millones de dólares, y en julio se tuvo una disminución de 77.98 millones de pesos, “el turismo generado por el Mundial de Futbol tuvo un impacto de apenas 4.62 millones de dólares, lo que equivale al 0.0002 por ciento del PIB de 2025”.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, sostuvo que el país continúa siendo un destino atractivo para los viajeros internacionales, pues las cifras de los primeros siete meses tuvieron un crecimiento de 7.0 por ciento.