Mezcla Mexicana sube 28% durante septiembre

La escalada del conflicto armado en Medio Oriente por el control del Estrecho de Ormuz ha impulsado el precio de la Mezcla Mexicana, lo que generó que en los primeros 15 días de septiembre se apreciara 28.2 por ciento.

De acuerdo con información de Banco de México (Banxico) y Petróleos Mexicanos (Pemex), al cierre de agosto, el precio del barril mexicano se ubicó en 81.67 dólares por barril. Sin embargo, al cierre del lunes 14 de septiembre se ubicó en 104.78 dólares por barril, una ganancia de 23.1 dólares.

Para poner en perspectiva el aumento del precio del crudo mexicano, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pronosticó que la Mezcla Mexicana tendría un valor máximo de referencia de 61.8 dólares por barril en 2026.

El Dato: El crudo Brent registró un aumento de 1.2 por ciento este lunes respecto al cierre del viernes. En las últimas dos semanas ganó 17%, de acuerdo con Bloomberg.

El aumento del precio del crudo mexicano va de la mano con el crecimiento de los precios mundiales por la guerra entre Irán y Estados Unidos.

Durante el fin de semana los bombardeos provocaron la suspensión temporal del oleoducto East-West de Arabia Saudita, lo cual incrementó las preocupaciones sobre la oferta global de crudo, mientras que las tensiones en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb elevaron los riesgos para el suministro energético, de acuerdo con los analistas de Valmex.

Por su parte, el Brent y el WTI no sólo terminaron la semana pasada por arriba de los 100 dólares por barril, sino que en la primera mitad de septiembre registran ganancias de doble dígito.

De acuerdo con Investing, el precio del Brent creció en 19.9 por ciento hasta ubicarse en 107 dólares por barril; mientras el WTI ha visto un aumento en su valor de 22.4 por ciento hasta los 102.7 dólares por barril.

Alfredo Marentes, analista de Mercados en VT Markets, explicó en una nota que el Brent superó el miércoles de nueve de septiembre los 100 dólares por barril, tras los ataques entre fuerzas estadounidenses e iraníes en el Golfo y la disrupción del tránsito por el Estrecho de Ormuz.

El WTI superó la barrera de los 100 dólares el jueves 10 de septiembre tras conocerse que los hutíes, alineados con Irán, tomaron el control del puerto yemení de Mocha, lo que es una nueva amenaza para el tráfico del crudo en el mar Rojo, mientras que el tránsito en el Golfo Pérsico sigue restringido. Hacia adelante, Marentes explicó que seguirá el choque de oferta de petróleo y ello también repercutirá en los mercados de bonos, pues la Reserva Federal de Estados Unidos “suele mirar más allá cuando es puntual; pero una escalada prolongada que eleve gasolina y diésel podría generar efectos de segunda vuelta sobre las expectativas de inflación”.

Por su parte, los analistas de Valmex explicaron que la tensión en Medio Oriente continuó escalando luego de que el jueves los hutíes tomaran el puerto de Mocha y el viernes avanzaran hasta la isla de Perim, en el estrecho de Bab el-Mandeb.

Además, imágenes satelitales mostraron humo cerca del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, una infraestructura clave para las exportaciones de crudo del país.

“Lo anterior ha incrementado la preocupación sobre posibles interrupciones en el suministro de petróleo y mantiene los precios del crudo por encima de los 100 dólares por barril”, acotaron.