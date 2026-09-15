Sube 16% costo de la noche mexicana

LA ALIANZA Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) informó que el costo de celebrar el Grito de la Independencia se disparó 16 por ciento en 2026 en comparación con el año pasado.

La ANPEC anunció que organizar una noche mexicana en casa para 10 personas podrá representar un gasto promedio de hasta ocho mil 100 pesos, frente a los siete mil que significó en 2025.

Solamente la preparación del pozole ronda actualmente los dos mil 350 pesos; una tinga de pollo, alrededor de mil 440 pesos; las tostadas de pata, mil 265 pesos y los pambazos, mil 568 pesos.

A esto se suman las bebidas; entre refrescos, aguas frescas, cerveza y tequila, el desembolso puede ubicarse entre tres mil 220 pesos y tres mil 450 pesos, mientras que la decoración con banderitas, papel picado y demás motivos patrios puede representar alrededor de 690 pesos.

El Tip: La Concanaco estimó que la celebración de la Independencia dejará una derrama estimada en 39.6 mmdp.

No obstante, salir a festejar la Independencia de México también tiene un costo. La ANPEC dio a conocer que acudir en familia al Zócalo de la ciudad también representa un gasto importante.

Entre transporte, alimentos y bebidas —desde elotes y pambazos hasta buñuelos, marquesitas y café de olla—, una familia puede desembolsar alrededor de seis mil 700 pesos, lo que representa un alza equivalente al 15 por ciento comparado con los cinco mil 800 pesos del año pasado.

“Entre comida, bebidas, música, atuendos y convivencia, los mexicanos nos preparamos para celebrar una de las fechas que más nos identifican. El 15 de septiembre no es solamente una noche de fiesta, es una expresión popular de identidad, orgullo y pertenencia. Y este año, esa celebración cobra un significado especial, porque la defensa de la soberanía nacional vuelve a ser un tema crucial en la coyuntura política del país”, destacó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Además, la ANPEC refiere que el gasto en vestimenta también es parte de la celebración. Blusas bordadas, chales, camisas de manta, sombreros y trajes de charro pueden representar un gasto de hasta mil 380 pesos por persona.

“Y para cerrar la celebración al más puro estilo mexicano, una serenata de mariachi, con seis melodías, puede alcanzar los cuatro mil 200 pesos”, señaló.