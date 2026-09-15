Robustecer datos y evitar multas, pide Comce a IP

EL CONSEJO Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) Noreste exhortó a las empresas a fortalecer su información fiscal, aduanera, contable, comercial y de inventarios con el objetivo de evitar sanciones de las autoridades que pueden alcanzar hasta el 300 por ciento del valor comercial de las mercancías y enfrentar de mejor manera el incremento en la fiscalización.

Javier Cendejas, presidente del Comce Noreste dijo que, desde este año, con la entrada en vigor de la reforma a la Ley Aduanera, las multas por no acreditar regulaciones y restricciones no arancelarias se incrementaron en un rango de entre 250 y 300 por ciento del valor de la mercancía, un alza respecto del cobro anterior que rondaba entre 70 y 100 por ciento.

Por ejemplo, si no se cumple con la Norma Oficial Mexicana (NOM) de información comercial, las compañías podrían se acreedoras de un “embargo precautorio” o bien de no pagarse los impuestos que corresponden al comercio exterior la sanción puede alcanzar entre 130 y 150 por ciento más de las tributaciones que no se liquidaron.

TE RECOMENDAMOS: Política antimigrante de Trump NY pelea regla migratoria de presidente

65 artículos se modificaron de la ley aduanera en 2025

El líder empresarial mencionó que el Servicio de Administración Tributaria se ha enfocado en las sanciones, pero también en lograr una mayor fiscalización, “la autoridad busca concentrar sus revisiones donde identifica mayores señales de riesgo”.

El organismo adjunto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya programó alrededor de tres mil auditorias de comercio exterior sólo para este año y la recaudación por infracciones se incrementó a 131 por ciento en el primer semestre de 2026 hasta los dos mil 986 millones de pesos.

“Entre las señales que pueden propiciar una revisión más profunda se encuentran inconsistencias entre importaciones o compras y ventas declaradas”, agregó.