Trump critica a quienes piden ralentizar desarrollo de la IA: ‘Hablan de cosas que no sucederán’

Donald Trump, presidente de EU, en Irlanda, entrevistado por la prensa sobre las advertencias contra la IA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a los desarrolladores de Inteligencia Artificial (IA) quienes pidieron que se ralentice el avance de esta tecnología por motivos de seguridad, y acusó que “hablan de cosas que sucederán” pues, dijo, este campo es una carrera en la que Washington va aventajado.

Entrevistado por medios durante su segundo día de visita a Dublín, Irlanda, Trump fue cuestionado sobre las declaraciones realizadas el sábado por Dario Amodei, CEO de Anthropic (desarrolladora de la IA Claude), quien advirtió que un desarrollo muy veloz de estos modelos podría fomentar pérdida de control y amenazas de seguridad.

A la petición se sumó Sam Altman, CEO de Open AI (desarrolladora de ChatGPT) y el exaliado de Trump, Elon Musk, propietario de la red social X.

Donald Trump, presidente de EU, en fotografía de archivo. ı Foto: AP

Al respecto, Donald Trump respondió que estas voces emiten advertencias con situaciones que no corresponden a la realidad, y acusó que no entienden que el desarrollo de la IA es una carrera en la que debe haber un ganador.

“Estamos ganándole a China en la IA, somos el país más avanzado del mundo y, francamente, quiero que se mantenga así, porque quien gane en la IA, gana. Hay muchas voces negativas que están hablando de cosas que no pasarán, y no deberían hacerlo”, expresó Trump.

We Must Pace the Frontier: I’ve written a new essay on why the AI industry should slow down, with a three-part plan for doing so.



Anthropic is unilaterally committing to the first of these steps. We’ll provide third-party evaluators with permanent, employee-level access to our… — Dario Amodei (@DarioAmodei) September 12, 2026

En el mismo sentido, el presidente estadounidense aseguró que, más allá de su rol en el desarrollo de la IA, su país está liderando en industria, pues se están generando “miles de millones de dólares” y se están construyendo plantas y fábricas como, dijo, quizá nunca en la historia del país.

“Estamos generando miles de millones [billions] de dólares. Mira nuestras plantas y fábricas: olvidémonos de la IA por un segundo, tenemos más plantas y fábricas en construcción ahora mismo que nunca antes en la historia”, concluyó Trump.

When asked whether the AI industry should slow down its pace of development after several developers voiced concerns, President Trump said there are "a lot of negative forces" that are "bringing up things that won't happen."



"We're leading China in AI," he said Sunday while… pic.twitter.com/u4K6t9dDOU — CBS News (@CBSNews) September 13, 2026

CEOs de Anthropic y Open AI urgen a ralentizar desarrollo de la IA

Ayer, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, compartió un largo posicionamiento titulado We Must Pace the Frontier en donde advirtió que el desarrollo de la IA está avanzando más rápido de lo que alcanza la comprensión humana, lo cual puede motivar consecuencias en ciberseguridad.

Posicionamiento de Dario Amodei, CEO de Anthropic, sobre desarrollo de la IA. ı Foto: Captura de pantalla

Lo anterior, explicó Amodei, quedó ejemplificado en una reciente vulneración de seguridad de la plataforma Hugging Face ejecutada por modelos de IA, que lograron evadir los controles de seguridad impuestos por los desarrolladores.

Ante esta situación, Amodei llamó a la “coordinación democrática”, la “coordinación global” y la incorporación de evaluadores independientes para el desarrollo de la IA.

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