Escala guerra entre Donald Trump y Elon Musk con advertencias mutuas

El vínculo entre Donald Trump y Elon Musk ha entrado en un espiral de confrontación sin retorno. Lo que comenzó como una relación de cooperación entre el presidente de Estados Unidos y el empresario más influyente del sector tecnológico, hoy es una batalla abierta librada en plataformas digitales. En Truth Social, Trump lanzó una amenaza directa: eliminar todos los subsidios y contratos gubernamentales de Musk, cuestionando incluso por qué el presidente Biden no lo había hecho antes.

“Siempre me sorprendió que Biden no lo hiciera”, escribió Trump, sugiriendo que cancelar los vínculos financieros con Musk podría ahorrar “miles de millones de dólares”. La tensión escaló cuando afirmó que había retirado a Musk el mandato de vehículos eléctricos, lo que provocó una reacción furiosa del empresario. “Le pedí que se fuera, le quité su Mandato de Vehículos Eléctricos... ¡y simplemente se volvió LOCO!”, dijo el presidente de EU.

En respuesta, Musk utilizó su cuenta en X para responder. Anunció el inmediato desmantelamiento de la nave Dragon, de SpaceX, utilizada para transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional. La decisión representa un duro golpe para la infraestructura espacial estadounidense. El empresario no se detuvo ahí. Afirmó que Trump se encuentra mencionado en los archivos de Jeffrey Epstein, insinuando que esa es la razón por la cual no se han hecho públicos.

El Dato: A medida que sus diferencias se hacen más grandes ante el mundo, el impacto trasciende las redes sociales y pone a prueba los cimientos institucionales de EU.

La cadena de publicaciones entre ambos personajes marcó una jornada tensa en Washington. Mientras Trump se encontraba reunido con el canciller alemán Friedrich Merz para discutir sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, dedicó parte de su intervención a responder las críticas de Musk hacia su ambicioso proyecto fiscal, apodado por él mismo como “El gran y hermoso proyecto de ley”.

Musk, por su parte, desestimó el plan llamándolo la “gran factura fea”, y advirtió que elevaría el déficit federal hasta 2.5 billones de dólares. “Mantengan los recortes a los incentivos para vehículos eléctricos y energía solar, y también recorten todos los aumentos disparatados del gasto”, exigió el empresario. Aseguró además que la aplicación de los aranceles globales propuestos por Trump desencadenaría una recesión en la segunda mitad del año.

El magnate tecnológico también alimentó la especulación política al contestar afirmativamente a una publicación que proponía destituir a Trump y reemplazarlo con JD Vance. Para Musk, los días del presidente están contados: “a Trump le quedan 3.5 años como presidente, pero yo estaré aquí durante más de 40 años”, afirmó con ironía. Laura Loomer, cercana a Trump, advirtió que algunos legisladores republicanos están divididos: “conozco a algunos que se preguntan si deberían alinearse con el presidente Trump o con Elon Musk”.

2.4 y 5 bdd añadiría a la deuda nacional el proyecto de ley de Trump

14.3 por ciento caen de las acciones de Tesla ante la disputa entre Musk y Trump

Aumentan agresiones. La reacción de los mercados no tardó en llegar. Tras los ataques de Trump a Musk, las acciones de Tesla cayeron más del 14%, lo que representó una pérdida de valor de mercado de aproximadamente 150 mil millones de dólares. Sólo en su participación personal, Musk perdió cerca de 20 mil millones. El conflicto, más allá de lo personal, comienza a generar implicaciones económicas reales.

En cuanto a las acusaciones sobre Epstein, Musk no presentó evidencia, pero aseguró que Trump figura en los archivos y que esa es “la verdadera razón” de su ocultamiento. Aunque la afirmación ha sido recibida con escepticismo, no deja de añadir presión a la figura del presidente. El mandatario, por su parte, afirmó que no le molesta que Musk esté en su contra, pero señaló que “debería haberlo hecho hace meses”.

La relación entre ambos ha estado marcada por momentos de cercanía. Elon Musk no sólo respaldó la candidatura de Donald Trump, sino que participó en eventos, viajes y reuniones gubernamentales. En octubre pasado, subió con él al escenario en un mitin, y después voló en el Air Force One, incluso llegó a dormir en el Dormitorio Lincoln y asistió a reuniones del Gabinete.

Pero el deterioro se hizo evidente cuando, durante una rueda de prensa reciente, Musk apareció con un ojo morado, atribuido a un golpe de su hijo, pero interpretado por algunos como metáfora de su paso accidentado por la política. Trump no perdió la oportunidad para ironizar: “Le dije: ‘¿Quieres un poco de maquillaje? Te lo conseguiremos’”.

El Tip: Queda ver si el Congreso tomará partido, si el electorado reaccionará, y si el sector empresarial logrará mantener una estabilidad.

Consecuencias políticas. Funcionarios de la administración, según reportes, han seguido el drama en redes sociales con desconcierto, conscientes del impacto que estas disputas públicas pueden tener tanto en la percepción ciudadana como en el funcionamiento de sectores clave como la exploración espacial. La cancelación de las operaciones de Dragon, pone en riesgo futuras misiones a la Estación Espacial Internacional y debilita el liderazgo tecnológico de EU.

La respuesta de Musk ante las amenazas fue desafiante: “Adelante, alégrame el día”. En sus publicaciones, puso en tela de juicio la honestidad del presidente.