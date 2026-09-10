Estados Unidos y China elevan disputa por IA

Estados Unidos instó a los países del G20 a desarrollar normas que regulen cómo las empresas de IA utilizan material protegido por derechos de autor para entrenar sus sistemas.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió ayer que “no habrá un pasado mañana” si China gana la carrera por la Inteligencia Artificial y aseguró que una ventaja de Beijing podría volver irrelevantes las fortalezas estratégicas y militares de su país.

Durante un evento en Washington, el funcionario afirmó que ni siquiera el presupuesto estadounidense de Defensa, que situó en 1.5 billones de dólares, sería suficiente para proteger al país ante un eventual liderazgo tecnológico chino. “Si China logra adelantarse en IA, nada más importará”, sostuvo.

“No podemos hacer una pausa porque los chinos no la harán”, agregó. Sin embargo, horas después, en la Universidad Metodista del Sur, en Dallas, aseguró que Beijing no conseguirá superar a Wa-shington porque sus empresas se limitan a copiar los avances estadounidenses.

El Tip: Anthropic reveló que la compañía no ha compartido su último modelo de IA, Claude Mythos 5.1, con organismos de seguridad fuera de Estados Unidos.

Sus declaraciones coincidieron con nuevas acusaciones de autoridades de Estados Unidos contra DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun y Z.AI. Washington sostiene que estas compañías recurrieron a millones de intercambios y solicitudes para obtener capacidades de modelos desarrollados por OpenAI, Anthropic, Google y xAI.

ACELERAR EL DESARROLLO. El señalamiento se centra en la “destilación”, una técnica utilizada para entrenar modelos más pequeños a partir de respuestas de sistemas más avanzados, lo que permite reducir costos y acelerar su desarrollo. Aunque el método se utiliza ampliamente en la industria, Estados Unidos acusa a firmas chinas de aplicarlo a gran escala para copiar tecnología.

Por su parte, China rechazó los señalamientos y los calificó de “infundados”. Su Ministerio de Comercio acusó a Washington de utilizar el combate a la destilación como pretexto para intentar establecer “un monopolio industrial” y denunció un “claro ejemplo de doble rasero”.

La disputa ocurre antes de la visita prevista del presidente chino, Xi Jinping, a Washington a finales de septiembre.

1,300 empleados de IA pidieron herramientas de gobernanza

FIN DE LA HUMANIDAD La competencia por la IA enfrenta cuestionamientos por posibles riesgos de sistemas cada vez más capaces. Evan Hubinger, responsable de ciencia de alineación de Anthropic, afirmó que considera superior al 10 por ciento la probabilidad de que la IA pueda acabar con la humanidad durante la próxima década.

Su declaración llegó después de que el investigador Jacob Coxon renunciara a Anthropic y acusara a esa compañía y a OpenAI de competir aceleradamente para alcanzar una superinteligencia capaz de perfeccionarse a sí misma.

“Renuncié hoy a Anthropic. Pasé los últimos tres años investigando el preentrenamiento tanto en OpenAI como en Anthropic. Ninguna de las dos empresas actúa de manera responsable”, escribió.

El científico jefe de OpenAI, Jakub Pachocki, también pidió “extrema precaución”. En julio, OpenAI informó que, durante una prueba en un entorno aislado, uno de sus modelos vulneró por su cuenta sistemas de Hugging Face.

En el Congreso de EU avanza una iniciativa bipartidista que otorgaría facultades para desactivar modelos de IA que representen una amenaza para la población.