Trump prevé fin de guerra con Irán después de comicios legislativos

Surcoreanos se oponen al posible despliegue de tropas de su país en Ormuz, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que la guerra con Irán terminará “inmediatamente después” de las elecciones legislativas de su país del próximo 3 de noviembre, mientras los enfrentamientos se intensificaron en el estrecho de Ormuz, con ataques contra petroleros, embarcaciones de guerra y objetivos militares.

“Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones porque (los iraníes) ya no pueden resistir más”, declaró el magnate antes de abordar el avión presidencial rumbo a Texas, donde los republicanos celebraron una convención previa a los comicios.

El republicano pronosticó además que el precio de la gasolina, que supera los cuatro dólares por galón, caerá considerablemente cuando concluya el conflicto y aseguró que podría ubicarse por debajo de los dos dólares.

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El Dato: Según UK Maritime Trade Operations, ataques contra buques mercantes siguen en rutas de tránsito clave en el Golfo, y “varios buques mercantes” han quedado inmovilizados.

Donald Trump acusó a Teherán de estar “desesperado por tratar de influir en las elecciones” para favorecer la llegada de legisladores que le permitan obtener un arma nuclear, advirtió que eso dejaría al mundo “en graves problemas”. Consideró posible retomar una negociación para alcanzar un acuerdo nuclear, aunque aclaró que actualmente no la busca.

Concentra la escalada. La tensión aumentó en los últimos días después de que Estados Unidos atacara el martes cinco petroleros iraníes y Teherán respondiera contra objetivos estadounidenses. Irán afirmó ayer que atacó 10 barcos cerca del estrecho de Ormuz, en la mayor ola de acciones contra el transporte marítimo desde febrero.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) negó, sin embargo, que dos destructores de su Armada fueran alcanzados. Washington aseguró que todos los ataques de la Guardia Revolucionaria fracasaron y sostuvo que sus fuerzas destruyeron 10 petroleros iraníes durante la última semana.

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Según Centcom, las embarcaciones formaban parte de una red que proporcionaba miles de millones de dólares a la Guardia Revolucionaria. La escalada repercutió en los mercados. Los futuros del crudo Brent superaron los 100 dólares por barril por primera vez desde julio. También se informó de la muerte de al menos un marinero a bordo de un petrolero y de la desaparición de otro.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria aseguró que durante la madrugada del miércoles atacó dos destructores de EU, ocho petroleros y una decena de embarcaciones en Ormuz, además de una instalación militar estadounidense en Jordania. Washington rechazó que sus destructores sufrieran daños.

En tanto, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, advirtió que las fuerzas de su país mantendrán los ataques contra petroleros iraníes como represalia por las acciones contra sus buques de guerra. “Seguirán pagando las consecuencias; mientras tanto, seguiremos asfixiándolos económicamente”, afirmó.

440.9 Kg de uranio se calcula que poseía Irán

Medios estatales iraníes reportaron impactos de proyectiles en varias zonas de Sirik y explosiones en la región costera, incluido el condado de Minab y la isla de Qeshm.

Más temprano, su portavoz, el general de brigada Hosein Mohebi, advirtió que responderán contra 20 blancos si Estados Unidos ataca dos o tres objetivos iraníes. Afirmó además que el conflicto ha causado por primera vez “daños estratégicos” directamente a Estados Unidos. Condicionó el fin de las hostilidades a que Washington detenga la guerra y renuncie a nuevas amenazas. También exigió la retirada del Ejército israelí del Líbano, el fin del bloqueo de Yemen, la liberación de 24 mil millones de dólares en activos iraníes congelados y que cesen las intervenciones sobre las capacidades nucleares y de misiles de su país.

Estas condiciones se suman a las planteadas hace un mes para reabrir el tráfico marítimo por Ormuz: levantar el bloqueo naval y las sanciones, pagar reparaciones de guerra y suspender operaciones militares contra Irán y sus aliados regionales.

Asimismo, la cancillería iraní condenó los ataques estadounidenses contra buques comerciales en el Golfo Pérsico y el mar de Omán, los calificó como una “peligrosa escalada” y aseguró que la República Islámica responderá a cualquier nueva acción militar.

Al mismo tiempo, Teherán expresó su disposición a dialogar y cooperar con los países de la región para fomentar la confianza y alcanzar una seguridad sostenible. Señaló que la seguridad del Golfo y del mar de Omán debe garantizarse mediante la cooperación de los Estados ribereños y sin intervención de potencias extranjeras.

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Presión atómica. A su vez, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), integrada por 35 países, aprobó una resolución para informar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el incumplimiento de Irán de sus obligaciones nucleares, algo que no ocurría desde hace 20 años.

El documento, propuesto por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, recibió 23 votos a favor, tres en contra y ocho abstenciones. Rusia, China y Níger se opusieron.

La medida se suma a la resolución del 12 de junio de 2025 que declaró a Teherán en incumplimiento por no explicar rastros de uranio encontrados en instalaciones no declaradas. Otra resolución, aprobada en junio de este año, pidió a Irán declarar sus reservas restantes de uranio enriquecido y permitir su verificación.

La posibilidad de que el Consejo de Seguridad adopte medidas concretas es limitada porque Rusia y China, aliados de Teherán, son miembros permanentes con derecho de veto.

Irán calificó la resolución como política y responsabilizó a Estados Unidos e Israel de la situación. El OIEA mantiene además un conflicto con Teherán por la falta de acceso a las instalaciones nucleares bombardeadas durante la guerra.