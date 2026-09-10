Casa Blanca ve posible pacto de Rusia y Ucrania

Un avión que transportaba al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aterriza en Gardermoen, Noruega, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que su conversación telefónica con Vladimir Putin fue positiva y señaló que el principal obstáculo para alcanzar la paz en Ucrania es el “odio” entre el mandatario ruso y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

“Tuvimos una gran conversación. Él quiere llegar a un acuerdo, y si Zelenski también quiere hacerlo, sería algo muy bueno”, declaró el magnate un día después de hablar con el jefe del Kremlin.

Al ser cuestionado sobre las dificultades para terminar una guerra que se prolonga desde hace más de cuatro años, respondió que “más que nada, se trata de dos personas que se odian”.

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1.5 Millones, las bajas sufridas por Rusia

El republicano consideró que ambos mandatarios están cansados del conflicto y sostuvo que todavía existe la posibilidad de alcanzar un entendimiento. “Tuvimos una buena conversación. Podría suceder”, dijo, antes de insistir en que “demasiada gente está muriendo” cada día.

El Kremlin informó que durante la llamada del martes Donald Trump pidió a Vladimir Putin terminar “pronto” con el conflicto. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó además de “sustanciales” las negociaciones que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron el fin de semana con Moscú y Kiev, aunque ambas partes conservaron sus respectivas exigencias.

Marco Rubio señaló que en las próximas semanas podrían elaborarse directrices para retomar las negociaciones. Rusia respondió que esa hoja de ruta todavía es una propuesta, aunque respaldó la posibilidad de una reunión tripartita con Ucrania.

Por otra parte, Moldavia informó que un avión que transportaba al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a Noruega se retrasó cuando las autoridades cerraron el espacio aéreo del país debido a una alerta por drones, dijo un portavoz del gobierno moldavo.

El avión presidencial recibió autorización para despegar el martes una vez que se confirmó que un dron ruso había caído en territorio moldavo, según declaró el portavoz en un comunicado escrito a Reuters.