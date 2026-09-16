¿Quién era Eliana Moreno, la reportera de NBC que murió en accidente de helicóptero?

Por la noche del 15 de septiembre un helicoptero de NBC News se incendió luego de estrellarse en un vecindario de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y de manera preeliminar se tenía un conteo de al menos tres personas que perdieron la vida.

Un grupo de reporteros se encontraban cubriendo una colisión entre una camioneta y un autobús urbano cuando el helicóptero de noticias se estrelló y se incendió, provocando que dos personas que se encontraban en el helicóptero y una que se encontraba en el estacionamiento contiguo perdieran la vida.

El choque del helicóptero ocurrió en un almacén ubicado en el barrio de Chatsworth de el Valle de San Fernando, y este accidente también provocó que cuatro automóviles y dos contenedores se incendiaran.

BREAKING: TV news helicopter crashes during live shot of bus crash in Los Angeles.



The helicopter belongs to NBC Los Angeles (KNBC-TV). No word yet on casualties. pic.twitter.com/kXwgr5meOP — BNO News (@BNONews) September 16, 2026

De acuerdo con el jefe de batallón del departamento de bomberos, Rico A. Gross, dos personas fueron trasladadas a un hospital, mientras que el portavoz del departamento de Bomberos de Los Ángeles, el capitán Braden Silverman, informó que el helicoptero quedó prácticamente destruido.

“El helicóptero quedó prácticamente destruido. Así que tendremos que revisar los escombros para ver cuántas víctimas había a bordo e identificar el helicóptero; ni siquiera pudimos ver la cola” declaró Silverman.

Helicoptero NewsChopper 4 queda destrozado después de estrellarse e incendiarse ı Foto: Captura de pantalla

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que fue una noche trágica para la ciudad: “Mis pensamientos están con los afectados por la colisión del autobús y el accidente del helicóptero, y con toda la familia de NBC4, que perdió a miembros de su equipo mientras cumplían con su deber” escribió en sus redes sociales.

This is a tragic night for Los Angeles. My thoughts are with those impacted by the bus collision and the helicopter crash, and with the entire NBC4 family who lost members of their team while they were doing their jobs.



I’m deeply grateful to our firefighters, paramedics, and… pic.twitter.com/3vCDwoQilg — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) September 16, 2026

Eliana Moreno y George Marciniw, víctimas mortales del accidente de helicóptero

Las personas que viajaban a bordo del helicóptero que se estrelló entre dos edificios comerciales fueron identificadas como Eliana Moreno, una reportera de NBC4 Los Ángeles y Telemundo 52, y George Marciniw, el piloto del NewsChopper 4.

Elain Moreno, la reportera de 38 años de edad, estaba comprometida con Rober Barrientos desde el 28 de octubre del 2025; mientras que trabajaba en la empresa Angel City Air desde septiembre del 2010.

Elain Moreno contaba con una licenciatura en Periodismo Televisivo y Ciencias Políticas por la Universidad Chapman; y luego de graduarse, comenzó su carrera dentro del munto del reportaje.

El piloto del helicópeto, George Marciniw; quien se gradupo de la escuela secundaria Burbank en 1974 y creció al sur de California, y Elain Moreno eran equipo de trabajo desde el 2023.

Eliana Moreno y George Marciniw ı Foto: Redes Sociales

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