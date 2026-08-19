Así fue el accidente donde murió Michele Sensi-Contugi del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador

Lo que comenzó como una excursión turística en la sabana africana terminó en una tragedia con un profundo impacto político en Quito. El director general del Centro Nacional de Inteligencia (CIES) de Ecuador, Michele Sensi-Contugi Ycaza, y su esposa, la diseñadora Stephany Hollihan, fallecieron la mañana del miércoles 19 de agosto en un trágico accidente de helicóptero en el centro de Kenia.

En el siniestro no hubo sobrevivientes; las siete personas a bordo —seis pasajeros y el piloto— perdieron la vida en el lugar del impacto. Entre las víctimas mortales también se encuentran cinco ciudadanos estadounidenses.

La aeronave, un helicóptero ligero Eurocopter EC130 B4 operado por la compañía de vuelos chárter Lady Lori Helicopters, había despegado desde la Reserva Natural de Loisaba con destino a la zona de Ewaso Nyiro.

Hoy, miércoles 19 de agosto, alrededor de las 9:13, un helicóptero turístico Eurocopter EC130 B4 con matrícula 5Y-GYM, operado por "Lady Lori Kenya" en un vuelo charter de safari panorámico, se estrelló e incendió al pie del monte Ololokwe cerca de Kirish, en el condado de… pic.twitter.com/zQAPMCvHSv — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) August 19, 2026

¿Cómo ocurrió el accidente del helicóptero?

Pocos minutos después del despegue, la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) perdió contacto de radar con el helicóptero. Las alertas se activaron de inmediato cuando los lugareños y los equipos de rescate vislumbraron densas columnas de humo ascendiendo desde las laderas del monte Ololokwe, en el condado de Samburu, una zona caracterizada por su topografía escarpada.

El impacto destruyó por completo la aeronave al colisionar contra el terreno montañoso. La complicada geografía del sector dificultó las labores iniciales de la Cruz Roja de Kenia y la policía local, lo que obligó a la empresa Tropic Air Kenya a desplegar dos helicópteros adicionales para colaborar en las tareas de rastreo y apoyo en el sitio del siniestro.

Actualmente, el Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte de Kenia encabeza el peritaje técnico para determinar si el siniestro obedeció a fallas mecánicas, factores humanos o cambios meteorológicos repentinos.

¿Quien fue Michele Sensi-Contugi?

Michele Sensi-Contugi, de 44 años, era un hombre del círculo más íntimo y de máxima confianza del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Encabezaba el Centro Nacional de Inteligencia desde agosto de 2024, en medio de la severa crisis de seguridad que atraviesa el país sudamericano. Antes de llegar al CIES, ejerció como ministro de Gobierno y ocupó funciones estratégicas en empresas estatales clave como Petroecuador, Celec y Astinave.

Por su parte, su esposa Stephany Hollihan (42 años) era una reconocida empresaria y diseñadora de modas ecuatoriana. La pareja se encontraba realizando un viaje de descanso en África al momento de la tragedia.

🇪🇨🇰🇪 El director de inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa fallecen junto a otras cinco personas en un accidente de helicóptero en el norte de Kenia. pic.twitter.com/Qkfg9D5WIQ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 19, 2026

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MSL