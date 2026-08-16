Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y primera dama, Lavinia Valbonesi, pierden a su tercer hijo

La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, se encontraba en espera de su tercer hijo, a quien lamentablemente perdió recientemente debido a complicaciones durante su embarazo.

Este sábado la ministra de Ecuador, Nataly Morillo Solórzano, informó que la primera dama, Ángela Lavinia Valbonesi Acosta, “fue sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo”.

Por lo tanto, lamentablemente perdió a su tercer hijo, de nombre Stefano Noboa Valbonesi, a quien esperaba junto al presidente ecuatoriano, Daniel Roy Gilchrist Noboa Azí.

“Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi. La primera dama, Lavinia Valbonesi, fue sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo. Lamentablemente, Stefano falleció” se lee en la publicación de Morillo Solórzano.

Debido a la pérdida de la familia presidencial, la bandera que se encuentra en el Palacio de Carondelet permanecerá a media asta durante tres días, de acuerdo con la ministra de Ecuador.

Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi.

La primera dama, Lavinia Valbonesi, fue sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo.… — Nataly Morillo Solórzano (@natalymorillos) August 16, 2026

El Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador realizó una publicación en la que expresaron el pesar por el fallecimiento del hijo del presidente y la primera dama, Stefano Noboa Valbonesi.

“En este momento de profundo dolor, extendemos nuestras más sentidas condolencias y acompañamos con respeto, solidaridad y afecto a la familia Noboa Valbonesi. Que encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida” se lee en la publicación.

El Ministerio de Defensa Nacional expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Stefano Noboa Valbonesi, hijo del señor presidente de la República, Daniel Noboa Azin, y de la primera dama, Lavinia Valbonesi.



En este momento de profundo dolor, extendemos nuestras más… pic.twitter.com/1NrFvVAZ1j — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) August 16, 2026

El pasado 10 de agosto Valbonesi Acosta compartió unas fotografías en sus redes sociales junto al presidente ecuatoriano y sus hijos durante el evento de la conmemoración del Primer Grito de Independencia.

Hasta el momento la primera dama, Lavina Valbonesi, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no se han pronunciado sobre su reciente pérdida, y las publicaciones en sus redes sociales continúan con regularidad.

¿Quiénes son los hijos de Lavina Valbonesi y Daniel Noboa?

La primera dama, Lavinia Valbonesi, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tienen dos hijos; Álvaro, quien nació en 2022; y Furio, quien nació en 2024.

Además de sus hijos con Lavina Valbonesi, el presidente ecuatoriano tiene una hija mayor, Luisa Fernanda Noboa Goldbaum, quien actualmente tiene 7 años de edad y es fruto de su matrimonio con Gabriela Goldbaum Smith.

Lavinia Valbonesi y sus hijos ı Foto: @laviniavalbonesi_

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