Cae déficit agroalimentario con Ecuador

Durante el primer cuatrimestre de este año, el comercio agroalimentario de México con Ecuador registró una disminución a tasa anual en su balanza de importaciones y exportaciones, al registrar un déficit de 54.67 millones de dólares, comparado con los 120.28 millones de dólares del mismo periodo pero del año anterior, lo que representa una contracción de 54.54 por ciento, de acuerdo con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Esta baja deficitaria fue impulsada principalmente por las importaciones de cacao, ya que entre enero y abril de este año fueron compradas 5.7 mil toneladas, lo que representó 58.3 por ciento del total de agroalimentos importados de Ecuador, al tiempo que en 2025 fueron adquiridas 12.6 mil toneladas, que significó 89 por ciento.

En este contexto, en el primer cuatrimestre de 2026 fueron comprados 42.65 millones de dólares de cacao a Ecuador, cuando el año anterior la cifra alcanzó 119.16 millones de dólares, que representa 64.20 por ciento menos de importación de este artículo.

Desglosada la balanza comercial, entre enero y abril de este año México reportó exportaciones hacia Ecuador por 18.5 millones de dólares, mientras que en 2025 fueron de 13.58 millones de dólares, que resultó en un aumento de 36.3 por ciento.

En este apartado, el aceite de palma fue el producto con mayor incremento de ventas, ya que este año salieron 1.39 millones de dólares, y en 2025 la cantidad llegó a 0.12 millones de dólares, un incremento relevante de 1,058 por ciento a tasa anual en el periodo referido.

Sobre importaciones de agroalimentos ecuatorianos, en el primer cuatrimestre México adquirió 73.17 millones de dólares que, comparado con lapso similar del año anterior, fueron 133.86 millones de dólares, lo que representa una disminución de 45.3 por ciento.