FGJCDMX investiga causas de muerte de Isaías tras festejos de México vs Ecuador

FGJCDMX no descarta otras causas de muerte para Isaias durante festejo en Reforma

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que no descarta que la muerte de Isaías, la cuarta víctima mortal registrada tras los festejos por el partido entre México y Ecuador en el Ángel de la Independencia, esté relacionada con causas distintas a la estampida y el aplastamiento.

En un comunicado, la dependencia señaló que “no se descarta que exista algún otro delito asociado a este lamentable fallecimiento”, por ello investigará a las personas que lo acompañaron y su posible participación en su muerte causada por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo.

Isaías era originario de Huixquilucan, Estado de México; el órgano desconcentrado informó que fue trasladado desde Paseo de la Reforma al Hospital General Dr. Rubén Leñero, donde falleció por broncoaspiración.

Este comunicado de la Fiscalía llega unos días después de que la madre de Isaías aseguró a medios de comunicación que el cuerpo de su hijo fue abandonado por tres personas y que presentaba moretones y golpes no correspondientes a muerte por asfixia.

🔴 “El perito me dijo que mi hijo murió ahogado con su propio vómito, pero él tenía golpes en su cuerpo”, afirma Brenda Trejo, madre de Isaías Aparicio, joven que falleció la madrugada del 1 de julio tras los festejos en el Ángel de la Independencia.



➡️Señala que las personas… pic.twitter.com/1e37327WMR — Azucena Uresti (@azucenau) July 6, 2026

Las lesiones fueron detectadas durante el velorio, por lo que la familia decidió cancelar la cremación del cuerpo. Desde entonces exigen que la Fiscalía esclarezca el origen de esos moretones, aunque hasta ahora no existe un dictamen pericial que determine cómo fueron ocasionados.

La familia de Isaías también cuestionó la versión que recibieron sobre los momentos previos a la hospitalización del joven de 19 años, dijeron que les informaron que el joven llegó por su propio pie a una carpa para pedir ayuda porque se sentía mal y después convulsionó.

Sin embargo, un video difundido en redes sociales lo muestra ya inconsciente mientras era auxiliado. Además, otras imágenes muestran a tres personas cargándolo en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para luego abandonarlo.

Por ello la familia busca identificar quiénes lo acompañaban, por qué terminó solo en el suelo y qué ocurrió con la mochila de Isaías, la cual aparece en las grabaciones.

También denunciaron inconsistencias en el manejo de sus pertenencias, ya que inicialmente les informaron que la ropa que Isaías llevaba puesta había sido desechada por estar demasiado sucia, pero luego les dijeron que las prendas sí fueron resguardadas, por ello piden saber dónde estuvieron y quién las resguardó.

Con este caso, suman cuatro las personas fallecidas tras los festejos por el triunfo de México sobre Ecuador. Las otras tres víctimas fueron la joven Joshami de 19 años, Leonardo de 44; y Emilin de 48 años; todos murieron por asfixia derivada de la estampida, de acuerdo con las autoridades.

Continuamos con la investigación por el fallecimiento de un joven que fue trasladado desde la zona de festejos en Paseo de la Reforma al Hospital General Dr. Rubén Leñero, tras el partido México-Ecuador.



Como parte de las diligencias, personal ministerial, pericial y de la… pic.twitter.com/XuQE0KPrXH — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 6, 2026

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