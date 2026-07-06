CDMX eleva a cinco la cifra de personas muertas durante el Mundial 2026

Miles de aficionados se reunieron el 5 de julio de 2026 en Paseo de la Reforma para el partido de México contra Inglaterra.

La secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman Zylbermann, informó la muerte de una quinta persona en la Ciudad de México en el marco de la Copa Mundial de Futbol de 2026.

En conferencia de prensa, la funcionaria mencionó la quinta defunción sin ofrecer más detalles, que se suma a la muerte de cuatro personas en inmediaciones de Paseo de la Reforma durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana ante su similar de Ecuador, el pasado 30 de junio.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, Gasman Zylbermann detalló que la persona fallecida es un hombre mexicano de 38 años que murió de un infarto en el Hospital General “Dr. Gregorio Salas Flores”, tras presentar un malestar cuando se encontraba con su familia en el Fan Festival del Zócalo de la Ciudad de México.

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“Él estaba en el Fan Fest, se sintió mal, se fue caminando al hospital , llegó al hospital, tuvo una fibrilación ventricular y desafortunadamente falleció”, explicó.

Fan Fest del Zócalo ha recibido a grandes multitudes durante el Mundial. ı Foto: Reuters

Gasman Zylbermann detalló que el hombre tenía antecedentes de enfermedad cardiovascular y que había sido sometido a una intervención médica relacionada con ese padecimiento aproximadamente un mes antes de asistir al evento.

Aclaró que el caso se suma a las cuatro defunciones registradas previamente durante los festejos por el Mundial, aunque reconoció que no se había considerado “porque realmente es un paciente que le hubiera podido pasar en cualquier lugar, pero como fue en este contexto [del Mundial], se decidió ponerlo en esta cuenta ”.

Cuatro fallecidos durante festejos de México vs Ecuador

Los otros cuatro fallecimientos corresponden a una joven de 19 años, un hombre de 44 y una mujer de 48, quienes murieron durante los festejos por el triunfo de México ante Ecuador, el pasado 30 de junio.

Horas después, se informó la muerte de Isaías, un joven originario del municipio de Huixquilucan, en el Estado de México, quien perdió la vida en condiciones no esclarecidas tras las celebraciones en el Ángel de la Independencia.

Sobre el último caso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene abierta la investigación e informó que también indaga “las acciones de las personas que lo acompañaban” .

Al señalar que no descarta algún otro delito, la institución apuntó que realiza el análisis de testimonios, videograbaciones, dictámenes periciales y estudios toxicológicos para esclarecer las circunstancia del fallecimiento.

Continuamos con la investigación por el fallecimiento de un joven que fue trasladado desde la zona de festejos en Paseo de la Reforma al Hospital General Dr. Rubén Leñero, tras el partido México-Ecuador.



Como parte de las diligencias, personal ministerial, pericial y de la… pic.twitter.com/XuQE0KPrXH — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 6, 2026

Suman 3 mil 563 atenciones médicas desde el inicio del Mundial

En tanto, la Secretaría de Salud informó que, desde el inicio del Mundial, el 11 de junio, y hasta la madrugada de este 6 de julio, se brindaron 3 mil 563 atenciones médicas y se realizaron 93 traslados a hospitales.

Del total de atenciones, 3 mil 438 fueron clasificadas como código verde, 109 como código amarillo, 11 correspondieron a código rojo, que requirieron prioridad que requirieron traslado inmediato y cinco fueron código negro, categoría que corresponde a personas fallecidas.

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cehr