Marchas y bloqueos en CDMX HOY 6 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Marcha de familias buscadoras en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este lunes 6 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 6 de julio no se esperan marchas, pero sí tres concentraciones y tres citas.

¡Hola! A continuación te presento el desglose limpio y sintetizado de la Agenda de Movilizaciones Sociales para el 06 de Julio 2026 en la Ciudad de México:

Concentraciones

TRABAJADORAS SEXUALES UNIDAS E INDEPENDIENTES : Se concentrarán en la Secretaría de Gobernación (Plantón), ubicada en Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 11:30 hrs. (Nota: Llevarán a cabo una jornada de atención médica humanitaria gratuita; se espera un aforo aproximado de 50 personas y cuentan con el apoyo de organizaciones como Médicos Sin Fronteras y la Asamblea Interuniversitaria por Palestina ).

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL : Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez durante el día. (Nota: Instalarán mesas de recolección de firmas contra el Secretario General del SME en el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”; aforo aproximado de 30 personas ).

COLECTIVA “MINERVA”: Se concentrarán en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, en James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc durante el día. (Nota: Exigen justicia con perspectiva de género para una víctima; aforo aproximado de 10 personas ).

Citas Agendadas

FAMILIARES DE PRESOS : Encuentro en las Oficinas Alternas de la Secretaría de Gobierno, en Diagonal 20 de Noviembre No. 44, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00 hrs. (Nota: Exigen justicia para personas presas en Hidalgo, Nayarit y Guerrero; aforo aproximado de 30 personas ).

COLECTIVO TADEO : Encuentro en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en Av. Niños Héroes No. 119, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 hrs. (Nota: Solicitan la revisión de una carpeta de investigación ante la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles; aforo aproximado de 10 personas ).

GRAN CONSEJO DE LA ANÁHUAC: Encuentro en la Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 16:00 hrs. (Nota: Solicitan la integración a programas de vivienda; aforo aproximado de 40 personas ).

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