Marchas y bloqueos en CDMX HOY 5 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este domingo se jugará el último partido del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este domingo 5 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 4 de julio se espera una marcha y ocho concentraciones.

Marchas

COLECTIVO “BUSCANDO A OLIN HERNANDO VARGAS OJEDA”: Se concentrarán en Estela de Luz, Lieja No. 270, Col. Bosque de Chapultepec I Secc., Alc. Miguel Hidalgo a las 10:00 hrs con destino a la Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Marcha contra la violencia gubernamental y por la crisis de desapariciones ; se prevé el apoyo de diversos colectivos y un aforo aproximado de 200 personas ). : Se concentrarán en Estela de Luz, Lieja No. 270, Col. Bosque de Chapultepec I Secc., Alc. Miguel Hidalgo a las 10:00 hrs con destino a la Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc). (Nota:).

Concentraciones

FAMILIAS BUSCADORAS DEL AJUSCO : Se concentrarán en Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 09:00 hrs. (Nota: Campaña de visibilización y pega de fichas; no se descartan afectaciones viales y se estima un aforo de 40 personas).

ASAMBLEA ANTIMUNDIALISTA (XOCHIMILCO) : Se concentrarán en Embarcadero “Fernando Celada”, Av. Guadalupe I. Ramírez y Nicolás Bravo, Col. San Antonio, Alc. Xochimilco a las 09:30 hrs. (Nota: Llevarán a cabo la rodada “¡Fucho sí, Facho no!” contra el despojo; se prevé que se trasladen a Periférico Sur y Zapote con un aforo de 50 personas).

COLECTIVO “GLORIETA DE LAS Y LOS DESAPARECIDOS” : Se concentrarán en Glorieta del Ahuehuete, Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00 hrs. (Nota: Realizarán una “Mega reta mundialista” para denunciar la crisis de desapariciones y el gasto en el Mundial 2026; se espera un aforo de 60 personas y afectación vial).

DIVERSAS BANDAS PUNK : Se concentrarán en San Cosme Skatepark, Cto. Interior “Melchor Ocampo” y Av. Ribera de San Cosme, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00 hrs. (Nota: Jornada de protesta con concierto musical bajo el lema “Ruido en Contra de la Desaparición y Feminicidios”; se prevén cierres viales y un aforo de 120 personas).

ASAMBLEA ANTIMUNDIALISTA (TLALPAN) : Se concentrarán en Periférico Sur y Zapote, Col. Isidro Fabela, Alc. Tlalpan a las 11:00 hrs. (Nota: Evento “Gol gana vs la FIFA” en rechazo a la gentrificación y mercantilización urbana; se prevén bloqueos de vialidades como protesta y un aforo de 100 personas).

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA ESIME “UNIDAD ZACATENCO” : Se concentrarán en las Instalaciones de Canal Once, Prolongación Manuel Carpio No. 475, Col. Casco de Santo Tomás, Alc. Miguel Hidalgo a las 13:00 hrs. (Nota: Mitin “El silencio no es Fair Play” por las demandas del IPN; no se descartan actividades de “Metro Popular” y afectaciones viales con un aforo de 60 personas).

AMIGOS DEL REFUGIO FRANCISCANO : Se concentrarán en Auditorio Nacional, Av. Paseo de la Reforma No. 50, Col. Polanco V Secc., Alc. Miguel Hidalgo a las 13:30 hrs. (Nota: Exigen la devolución de animales retirados en un operativo; de no ser atendidos podrían instalar un plantón, afectando vialidades con un aforo estimado de 60 personas).

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez durante el día. (Nota: Mesas de recolección de firmas contra el Sindicato Mexicano de Electricistas en el marco de una caravana; aforo previsto de 30 personas).

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