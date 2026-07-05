¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 5 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY domingo 5 de julio

Protesta "Glorieta de los Desaparecidos" se repetirá este domingo en CDMX.
Protesta "Glorieta de los Desaparecidos" se repetirá este domingo en CDMX. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este domingo se jugará el último partido del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.
Este domingo se jugará el último partido del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este domingo 5 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 4 de julio se espera una marcha y ocho concentraciones.

Marchas

  • COLECTIVO “BUSCANDO A OLIN HERNANDO VARGAS OJEDA”: Se concentrarán en Estela de Luz, Lieja No. 270, Col. Bosque de Chapultepec I Secc., Alc. Miguel Hidalgo a las 10:00 hrs con destino a la Glorieta del Ahuehuete (Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Marcha contra la violencia gubernamental y por la crisis de desapariciones; se prevé el apoyo de diversos colectivos y un aforo aproximado de 200 personas).

Concentraciones

  • FAMILIAS BUSCADORAS DEL AJUSCO: Se concentrarán en Ángel de la Independencia, Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 09:00 hrs. (Nota: Campaña de visibilización y pega de fichas; no se descartan afectaciones viales y se estima un aforo de 40 personas).
  • ASAMBLEA ANTIMUNDIALISTA (XOCHIMILCO): Se concentrarán en Embarcadero “Fernando Celada”, Av. Guadalupe I. Ramírez y Nicolás Bravo, Col. San Antonio, Alc. Xochimilco a las 09:30 hrs. (Nota: Llevarán a cabo la rodada “¡Fucho sí, Facho no!” contra el despojo; se prevé que se trasladen a Periférico Sur y Zapote con un aforo de 50 personas).
  • COLECTIVO “GLORIETA DE LAS Y LOS DESAPARECIDOS”: Se concentrarán en Glorieta del Ahuehuete, Av. Paseo de la Reforma y Niza, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00 hrs. (Nota: Realizarán una “Mega reta mundialista” para denunciar la crisis de desapariciones y el gasto en el Mundial 2026; se espera un aforo de 60 personas y afectación vial).
  • DIVERSAS BANDAS PUNK: Se concentrarán en San Cosme Skatepark, Cto. Interior “Melchor Ocampo” y Av. Ribera de San Cosme, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc a las 10:00 hrs. (Nota: Jornada de protesta con concierto musical bajo el lema “Ruido en Contra de la Desaparición y Feminicidios”; se prevén cierres viales y un aforo de 120 personas).
  • ASAMBLEA ANTIMUNDIALISTA (TLALPAN): Se concentrarán en Periférico Sur y Zapote, Col. Isidro Fabela, Alc. Tlalpan a las 11:00 hrs. (Nota: Evento “Gol gana vs la FIFA” en rechazo a la gentrificación y mercantilización urbana; se prevén bloqueos de vialidades como protesta y un aforo de 100 personas).
  • COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA ESIME “UNIDAD ZACATENCO”: Se concentrarán en las Instalaciones de Canal Once, Prolongación Manuel Carpio No. 475, Col. Casco de Santo Tomás, Alc. Miguel Hidalgo a las 13:00 hrs. (Nota: Mitin “El silencio no es Fair Play” por las demandas del IPN; no se descartan actividades de “Metro Popular” y afectaciones viales con un aforo de 60 personas).
  • AMIGOS DEL REFUGIO FRANCISCANO: Se concentrarán en Auditorio Nacional, Av. Paseo de la Reforma No. 50, Col. Polanco V Secc., Alc. Miguel Hidalgo a las 13:30 hrs. (Nota: Exigen la devolución de animales retirados en un operativo; de no ser atendidos podrían instalar un plantón, afectando vialidades con un aforo estimado de 60 personas).
  • MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Se concentrarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez durante el día. (Nota: Mesas de recolección de firmas contra el Sindicato Mexicano de Electricistas en el marco de una caravana; aforo previsto de 30 personas).

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