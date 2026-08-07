¿Cuándo es la final de Miss Universo Ecuador 2026?

Estamos muy cerca de conocer a la nueva Miss Universo Ecuador 2026, pues el pasado jueves 6 de agosto se llevó a cabo la competencia preliminar para evaluar el desempeño de cada una de las candidatas en el concurso de belleza.

La jornada tomó en consideración la presentación individual de las aspirantes, el desfile en traje de baño y la pasarela en traje de gala. Todo para determinar quiénes son las modelos que integrarán el Top 15 del certamen nacional que será revelado durante la gala final.

El evento incluyó las presentaciones musicales de Fausto Miño y Nadia Mejía, actual Miss Universo Ecuador, quien interpretó su canción ‘Soy suficiente’.

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Fecha de la final de Miss Universo Ecuador

La gran final de Miss Universo Ecuador 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 15 de agosto de 2026 a loas 19:00 horas. El evento se llevará a cabo en la Plazoleta Vicente Rocafuerte, ubicada en la provincia de Santa Elena.

Durante la gala se conocerá primero al Top 15. Las semifinalistas continuarán con nuevas rondas de competencia hasta llegar a las etapas decisivas y determinar quién será la sucesora de Nadia Mejía y la nueva representante de Ecuador en Miss Universo.

Además, la actual Miss Universo, Fátima Bosch, estará presente en la gala. Los seguidores ya tienen expectativas y han señalado a sus favoritas ante la preliminar que se llevó a cabo recientemente.

Entre ellas están Francesca Piza (Portoviejo), Shyare Andrade (Manabí), Ana Galarza (Tungurahua), Dalia Bucaram (Guayaquil) y Martha Guerrero (Guayas), cinco candidatas que han llamado la atención de los seguidores del certamen y que también serían favoritas en sitios especializados.

Tahiz Panus, directora del certamen, explicó previamente que CNB evalúa el proceso completo de cada participante. Entre los aspectos considerados están la puntualidad, disciplina, convivencia, cumplimiento de la agenda, proyecto social, exposiciones y manejo del inglés.

Por este motivo, hay que destacar que la popularidad de algunas de las participantes de Miss Universo Ecuador 2026 no es significa que alguna de ellas tenga mayor posibilidad de convertirse en ganadora que el resto.

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