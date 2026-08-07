¿Fernando Colunga presentó a su hijo? Esta es la verdad de las FOTOS de su familia

¿Fernando Colunga presentó a su esposa e hijo? Esta es la verdad de las FOTOS de su familia

Fernando Colunga y Blanca Soto han vuelto a ser el centro de atención después de la difusión de supuestas fotografías en las que aparecían con un niño, a quien señalaron como el hijo de los reconocidos actores.

Las imágenes fueron publicadas a través de la cuenta de TikTok que está dedicada al trabajo del actor; posteriormente, fueron replicadas por el programa Todo para la mujer, lo que generó sorpresa ya que la pareja ha mantenido los detalles sobre su familia en total secreto.

Fernando Colunga y Blanca Soto son papás. ı Foto: Cuartoscuro / IG: @blanksoto

¿Son reales las fotos de Fernando Colunga con Blanca Soto y su hijo?

En el programa de Maxine Woodside, presentaron las imágenes como reales, pese a que en la cuenta original explicaban que se trataban de fotos creadas con Inteligencia Artificial, por lo que aún no conocemos la apariencia del hijo del histrión.

TE RECOMENDAMOS: Con nuevos instrumentos La Calandria reimagina y expande el son jarocho

“Tú ya lo habías dicho aquí (Maxine), luego Juan Osorio lo dijo allá. Luego se enojaron porque según, no es cierto, que Fernando Colunga no tenía un hijo, que no estaba casado […] Estamos viendo en pantalla una imagen de Fernando Colunga, Blanca Soto y su hijo por primera vez”, dijo.

Agregó: “Están muy padres las fotos. Es la primera vez que Fernando Colunga abre la intimidad de su vida privada porque sabemos que él es una persona muy reservada en cuanto este tipo de temas y también acuérdate que lo había dicho Juan Osorio […] que le sonó el teléfono rojo. Pero bueno, ahí están las primeras imágenes. Ya no son paparazzis”, sentenció.

Baje el anterior tuit y subo este para decir que es FAKE tal.y como dijeron varios del team, el video lo subio una cuenta de fans y radio Formula sin verificar lo dio como fidedigno.

*Fernando Colunga* no dio ni dara a conocer a su familia con Blanca Soto.

Debo decir que la IA se pic.twitter.com/4ElSMoSb3l — NUBIA 🐇 (@NubiaArizaga) August 7, 2026

En las imágenes falsas, aparecía Fernando Colunga, Blanca Soto y su supuesto hijo, todo en un tono sepia. “¿Para siempre? Sí, para siempre", decía en las imágenes que los mostraban.

Fue en marzo del 2024 que se dio a conocer que el actor habría tenido un hijo junto a Blanca Soto, aunque ellos no dieron detalles nuevos sobre su familia en ningún momento, pues siempre han priorizado su privacidad.

¿Quieres saber más?

Las impactantes escenas candentes de Andrea Legarreta y Fernando Colunga en Amanecer | VIDEO

Fernando Colunga y Blanca Soto son papás; así lo reveló Juan Osorio | VIDEO

Paloma Cuevas y Luis Miguel se reencuentran en Los Cabos

¿Quién es el esposo de Graciela Palomares, la diputada señalada por comentarios sobre adultos mayores?