Fernando Colunga y Blanca Soto son papás; así lo reveló Juan Osorio | VIDEO

El productor Juan Osorio confirmó que Fernando Colunga y Blanca Soto son papás, un rumor que llevaba tiempo rondando pero del cual no había una certeza real hasta ahora, pues ambos famosos buscan mantener su vida privada al margen de sus carreras profesionales.

Así se reveló que Fernando Colunga y Blanca Soto sí son papás

Las recientes declaraciones de Juan Osorio surgieron en el programa Hoy el pasado 23 de mayo, donde el productor de la nueva novela ‘Amanecer‘, habló sobre la familia de su protagonista, Fernando Colunga, quien dijo, mostrará algo muy especial en pantalla.

El productor Juan Osorio confirmó a Televisa Espectáculos, que Fernando Colunga y Blanca Soto sí fueron padres pic.twitter.com/xa6VgMrZgb — Vaya Vaya (@vayavayatv) May 24, 2025

“Él va a reflejar en la pantalla algo muy especial en este proyecto, que Fernando acaba de vivir la experiencia de la paternidad y al vivir la experiencia de la paternidad al hombre le cambia todo,” declaró Osorio en entrevista con Ricardo Escobar.

El productor añadió sobre la paternidad del famoso actor de telenovelas: “O sea, está enamorado, habla con su hijo todos los días, es un hermoso bebé”, señaló.

“Me ha hecho el favor de compartir esta gran experiencia y lo veo feliz, veo a un Fernando lindo, con una luz especial y esto hace que el personaje ‘Leonel’ crezca. Hay varias escenas con ‘sus hijos’ y lo veo a él y es el papá,” expresó.

De este modo, el famoso productor habló de como la paternidad ha mejorado el trabajo del actor. Sobre Blanca Soto, mencionó que considera que ella es "la persona ideal para compartir su vida", refiriéndose a Fernando Colunga.

Al mencionarse la manera en la que el famoso se ha manejado con discreción con respecto a su vida familiar, Juan Osorio destacó que un hijo es motivo de orgullo. Ricardo Escobar contó:

“Terminando la entrevista yo le dije ‘oye, esto no lo había comentado...’, me dijo ‘pues sí, pero él me lo compartió y tener un hijo es un orgullo, no tengo problema en decirlo’“, contó el comunicador.

Los rumores del hijo de Fernando Colunga

Los rumores sobre la paternidad del actor comenzaron a sonar en marzo de 2024. “Lo que sabemos, de lo que anduve preguntando allá por los ‘Miamis’, es que nació efectivamente en la ciudad de Florida, que es niño y que Fernando estuvo ahí para cortar el cordón umbilical, cerca de Blanca todo el tiempo,” dijo Alix Aspe en ‘Despierta’ de N+ el pasado 13 de marzo.

Sin embargo, es apenas ahora, en mayo, que Juan Osorio confirmó que Fernando Colunga y Blanca Soto son papás y viven en esta etapa en lo privado.