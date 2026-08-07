Karina Torres enseña de más a los habitantes de La Casa de los Famosos México y así reaccionaron | VIDEO

Karina Torres enseña de más a los habitantes de La Casa de los Famosos México y así reaccionaron

La creadora de contenido Karina Torres se hizo viral después de destaparse y “enseñar de más” en frente de varios participantes de La Casa de los Famosos México 2026, un momento que fue replicado en redes sociales.

La creadora de contenido es una de las favoritas del reality show, quien en las pocas semanas que lleva el programa, ha demostrado su personalidad divertida, cosa que la mantiene en la lista de las famosas que podrían llegar a la final e incluso ganar el premio de 4 millones de pesos.

Karina Torres es la segunda habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 2026 ı Foto: Especial

Karina Torres enseña de más en LCDLF

A través de redes sociales, se hizo viral un breve video en el que Luis Chaparro tenía dos melones en las manos en la zona del pecho, haciendo referencia al busto femenino.

En ese sentido, Luis preguntaba cuál de los pechos era más grande y fue en ese momento que Karina Torres decidió actuar y sorprenderlos a todos al mostrarse brevemente al desnudo, aunque la cámara no captó por completo el busto.

Frente a él se encontraba Karina, quien entonces dijo “están muy ricas [...] Las mías” y se movió la blusa para dejar expuesto uno de sus pechos, lo que causó una reacción inmediata entre sus compañeros.

Enseguida, Luis y Masad retrocedieron unos pasos, así como Yahir y en general, el resto de los participantes comenzaron a reírse por la situación, algunos como Gema Garoa o Flor Vigna impactados por la imagen.

Algunas de las reacciones son:

“Se me hizo vulgar”.

“Al Yahir le re gustó JAJAJAJAJAJA”.

“Hasta se le curó la pata a Ernesto jaja amo”.

“Me encanta, es una diosa, todos al rededor de ella, no por lo que representa en redes, sino porque su buena vibra atrae”.

“Masad echandose a correr y Gema casi atragantandose con la paleta”.

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