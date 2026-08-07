¿Quién es el salvado en La Casa de los Famosos México 2026 hoy 7 de agosto?

Este viernes 7 de agosto los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 enfrentan un nuevo robo de salvación, donde se definirá cuál de los nominados de la semana quedará fuera de la placa, después de que se defina al portador de la salvación

Este jueves se definió que Masad Altamimi fuera el retador del líder de la semana, Moisés Peñaloza, por un juego de habilidades entre los participantes. Además, el público habría seleccionado a un segundo retador, donde el más votado antes del inicio del programa era Memo Shutz.

👀🏆 #Moisés y #Masad ya tienen su lugar en el duelo por la salvación ¿A qué otro habitante nominado elegirías para que los enfrente? 🔥



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En esta ocasión, son cinco los nominados del programa y ya se han establecido de manera más sólidas las facciones entre los participantes de La Casa de los Famosos México 2026.

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Fue por este motivo que personalidades como Memo Shutz, quien no se ha integrado a una alianza como tal, resultaron nominados; por otra parte, también han habido nominaciones por rencillas como los puntos que recibió Ximena Herrera y Gema Garoa.

Respecto a el beneficio de la salvación hay que recordar que en La Casa de los Famosos México 2026, este se le otorga al ganador de la prueba del líder; sin embargo, el resto de los habitantes pueden quitarle esta ventaja para salvarse a sí mismos o algunos de sus compañeros aliados de la tabla de nominación.

Después de que se define al salvado, en esta ocasión quedan seis habitantes nominados y el público deberá continuar votando por su favorito a través de la plataforma de ViX cuando las votaciones se encuentran abierta.

¿Quién es el salvado en La Casa de los Famosos México 2026 hoy 7 de agosto?

Los tres participantes de la final por el reto de la salvación se enfrentaron para definir quién obtenía el beneficio. Al final, Moisés Peñaloza se quedó con la salvación y decidió salvar a Gema Garoa.

Los nominados de la primera semana en La Casa de los Famosos México 2026 que se enfrentan a la eliminación son:

Ximena Herrera

Ernesto Laguardia

Masaad Altamimi

Gema Garoa

Memo Shutz

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