Fátima Bosch publica tierna FOTO inédita con Ochoa: ‘Soy su fan desde bebé’

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, publicó una fotografía nunca antes vista con el futbolista Guillermo Ochoa. La modelo tabasqueña compartió a través de su cuenta de Instagram uno de sus recuerdos más preciados de la infancia con el guardameta mexicano y se declaró fan suya.

La imagen ya le dio la vuelta al mundo y causó furor entre sus fans, quienes no pudieron evitar sentir ternura al ver a la reina de belleza de niña junto al ídolo del futbol que se retira de las canchas.

Fátima Bosch publica tierna FOTO inédita con Guillermo Ochoa y causa furor: ‘Soy su fan desde bebé’

El portero Guillermo Ochoa, de 40 años, fue homenajeado ayer en la cancha del Estadio Azteca, durante el partido de México contra Chequia. Según sus declaraciones, el juego de ayer fue muy significativo, ya que al terminar el Mundial 2026 se retirará del futbol.

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Millones de personas compartieron en redes sociales mensajes de despedida para Memo, quien hace historia al ser convocado en seis Copas del Mundo. Fátima Bosch, no se quedó atrás y rindió homenaje al guardameta mexicano, demostrando que su gusto por el futbol viene desde que era una niña.

La Miss Universo 2025 publicó en su historia de Instagram una foto inédita con Ochoa. En la imagen el deportista luce el uniforme del Club América, mientras posa con dos niñas y un niño, quienes son nada menos que Fátima Bosch, su hermano Bernardo y una pequeña, cuya identidad se desconoce.

La modelo escribió: “Los rumores son ciertos, soy su fan desde bebé, crecimos viéndote jugar y siempre nos hiciste soñar. Crack, ídolo, máster”.

Fátima Bosch publica tierna FOTO inédita con Ochoa ı Foto: Captura de pantalla IG fatimaboschfdz

Con este breve mensaje, Fátima Bosch, despidió Guillermo Ochoa y mostró su admiración y agradecimiento por la entrega del futbolista.

Además, los padres de la actual Miss Universo fueron vistos en el Hospitality del Estadio Ciudad de México, ayer, durante el último partido de Ochoa.

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