Guillermo Ochoa portó un parche en el juego de México vs Chequia en el Mundial 2026

Guillermo Ochoa, también conocido como Memo Ochoa, vivió su sexto Mundial al entrar a la cancha en el partido de México vs Chequia en el Estadio Azteca o Ciudad de México.

La entrada de Memo Ochoa era una de las esperadas porque hizo historia en el futbol nacional e internacional al participar por sexta ocasión consecutiva en una Copa del Mundo.

Cuando Ochoa ingresó al campo de juego fue ovacionado por la afición mexicana, por los mismo futbolistas de la Selección Mexicana.

Sin embargo, también llamó la atención que Guillermo Ochoa portara un singular parque en el brazo.

¿Qué significa el parche que usó Memo Ochoa en el brazo?

Se trata de un parche de trayectoria, histórico, el FIFA Legacy por los 6 Mundiales en los que ha estado.

El mismo arquero fue quien compartió en redes sociales una fotografía de su uniforme con el que saldría a la cancha y ahí mostró el parche de FIFA Legacy.

Parche de Guillermo Ochoa por su participación en 6 Mundiales ı Foto: IG Guillermo Ochoa

La Selección Mexicana reconoció su legado histórico e hizo una publicación dedicada a Memo Ochoa en la que hizo un recuento de todas las Copas del Mundo en las que participó que fueron:

Alemania 2006

Sudáfrica 2010

Brasil 2014

Rusia 2018

Qatar 2022

México/EU/Canadá 2026

Jugadores de México homenajean a Memo Ochoa en la cancha

Al terminar el partido de México vs Chequia, los futbolistas de la Selección Mexicana se reunieron alrededor de Memo Ochoa para celebrarlo, lo abrazaron y como muestra de cariño y reconocimiento por ser un jugador histórico los cargaron.

Memo Ochoa recibe homenaje de sus compañeros de la Selección ı Foto: David Patricio

Memo Ochoa tiene una larga trayectoria en el futbol, debutó en el 2004 cuando solo tenía 18 años y lo hizo en el club América. Y para el 2005 hizo su debut con la Selección Mexicana.

Y rápidamente comenzó a acaparar los reflectores su destacado desempeño lo llevó a jugar a Europa, siendo el primer arquero mexicano en ese continente.

Actualmente, Ochoa tiene 40 años de edad y señaló que ya consideraba el retiro, pues en un video comentó que la Selección es la que le da sentido a su carrera y si ya no puede estar en ella ya no tiene sentido seguir en el futbol, así lo dijo entre lágrimas.

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