¿A los cuántos años debutó Memo Ochoa y a los cuántos de retira?

¿A los cuántos años debutó Memo Ochoa y a los cuantos de retira?

Este domingo, Guillermo “Memo” Ochoa tuvo su cuarta participación en Mundiales, siendo esta su sexta aparición en el torneo organizado por la FIFA y al ser un rostro recurrente de la Selección Mexicana.

Por la familiaridad del público internacional a la figura de Memo Ochoa, muchos se preguntan desde cuándo forma parte de la Selección Mexicana y en qué momento le llegará el momento de retirarse del deporte.

¿A los cuántos años debutó Memo Ochoa y a los cuantos de retira?

Su debut futbolístico fue en el Club América en 2004 con 18 años de edad. Posteriormente, se trasladó al AC Ajaccio en Francia, siendo el primer portero mexicano en jugar en Europa.

Logró aparecer en la lista del Balón de Oro 2007 en el lugar 30 con 1 voto a favor, siendo así ser el primer mexicano en estar presente en dicha lista. Fue contemplado para el Mundial debido a la lesión de Luis Ángel Malagón, quien se rompió el tendón de Aquiles y dejó un espacio en la portería azteca.

Ha asistido a seis mundiales con la Selección Mexicana, aunque en los dos primeros no logró participar, pues fue tercer portero en Alemania 2006 y segundo en Sudáfrica 2010.

Para Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, fue elegido como portero titular; en Rusia, destacó como el segundo mejor guardameta del torneo. En el Mundial 2026, el famoso participó en el partido México Vs Chequia en el último partido de la Fase de Grupos. Por criterios de la FIFA, este sería su cuarto mundial, al no tener minutos de juego en ediciones previas.

Guillermo Ochoa tiene actualmente 40 años de edad. Sobre su futuro retiro, el famoso ha comentado anteriormente que terminará su carrera tras la Copa del Mundo 2026 y se sabe que cerrará su trayectoria después de 22 años de carrera profesional y con 41 de vida.

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