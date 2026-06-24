¿Quién es Mateo Chávez, el jugador que marcó el primer gol en el México vs Chequia en el Mundial 2026?

La segunda mitad del partido México-Chequia en el Mundial 2026 sorprendió con el gol de Mateo Chávez, joven promesa del fútbol mexicano que en una carrera aprovechando un pase de Luis Romo, encaró mano a mano con el portero checo.

El jugador rápidamente causó furor en el estadio y también en redes sociales comenzaron a celebrar que él haya sido quien anotó el primer punto del partido y encima, a favor de México. Si quieres saber más sobre él, en La Razón te contamos.

¿Quién es Mateo Chávez?

Mateo Chávez García nació en Monterrey, Nuevo León el 11 de mayo de 2004. Es un futbolista mexicano que juega como lateral izquierdo y su equipo es el AZ Alkmaar de la Eredevisie en Países Bajos.

Con apenas 22 años de edad, mide 1.77 y pesa 73 kilos. Debutó en el 29 de septiembre de 2022 de manera profesional en la Liga de Expansión MX.

Después, saltó a Primera División junto con el entrenador Fernando Gago, debutando como titular en el empate a un gol entre Chivas y Santos Laguna disputado el sábado 13 de enero de 2024. En 2025, Chávez fichó por el club holandés AZ Alkmaar.

Con la Selección Mexicana, ha jugado en la Copa Oro 2025 en Estados Unidos y actualmente participa en el Mundial 2026, donde consiguió meter su primer gol con el TRI y en el máximo evento futbolístico.

Un dato curioso es que Mateo es hijo de Paulo César “Tilón” Chávez, también conocido como el Temoc “Invasor Zim”, debutó con Chivas en diciembre de 1993 a la edad de 17 años.

"Un sueño cumplido ser convocado a mi primer Mundial. Muchas gracias a mi familia y a todos los que han sido y son parte de este proceso tan bonito“, celebró en junio cuando fue anunciado que formaría parte de la concentración.

"¡Lo vamos a dejar todo! ¡Vamos juntos, México!“, celebró Mateo Chávez en ese momento. Antes de su gol, el joven tenía 228 mil seguidores en su cuenta de Instagram, cifra que sube con el paso de los minutos tras la hazaña.

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