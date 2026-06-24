México vs Chequia EN VIVO y GRATIS: Sigue las mejores acciones del partido del Mundial 2026

Una acción del México vs Chequia, de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca

La Selección Mexicana enfrenta a Chequia en el último partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. El Tricolor ya está clasificado a dieciseisavos de final del torneo y avanzará como líder del Grupo A, pero de vencer a los europeos será la primera vez en la historia que se termine con 9 de 9 puntos. Por ello, en La Razón de México te llevaremos los mejores momento EN VIVO.

Para este partido Javier Aguirre mandará algunas modificaciones en su 11 inicial, con la entrada de Guillermo Martínez como el ‘9′ y en la portería la permanencia de Raúl Rangel.

¡Llegó la hora de #ElCalentamiento! 🔥



Estamos a nada del partido contra Chequia. Por acá, ¡ya estamos listos! 🙌#SomosMéxico pic.twitter.com/KAEKyCRd3s — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026

MEDIO TIEMPO

Termina la primera mitad. La Selección Mexicana y su similar de Chequia empatan 0-0, pero los europeos han sido superiores, con las acciones de peligro más claras. Para fortuna de los aztecas, la puntería rival no ha sido la mejor.

Minuto 15:

El conjunto Tricolor sigue sufriendo los ataques de Chequia, que necesita ganar para poder aspirar a ser uno de los mejores terceros lugares de la Copa del Mundo 2026 y así poder soñar con un eventual pase a 16vos de final.

Minuto 10:

El combinado de UEFA, que accedió a la Copa del Mundo 2026 por Repechaje venciendo a Dinamarca, sigue dominando las acciones, pero los pupilos de Javier Aguirre empiezan a despertar.

MINUTO: 5

Chequia inició con todo el partido en el Estadio Ciudad de México. El conjunto europeo ha sorprendido a los mexicanos con un gran ritmo, empujando a los aztecas a su propio campo. El marcador no se mueve.

INICIA EL PARTIDO

El 11 de México ante Chequia

Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Edson Álvarez, Israel Reyes, Mateo Chávez, Luis Romo, Gilberto Mora, Julián Quiñones, Guillermo Martínez y Roberto Alvarado.

#Alineación confirmada para nuestro tercer juego en la Copa del Mundo. ✅



Once en la cancha, pero millones junto a ellos dándolo todo por nuestro país. 🙌#SomosMéxico pic.twitter.com/tm433m0uP0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 24, 2026

Previa del México vs Chequia

El cuadro Tricolor ha culminado en cuatro ocasiones en lo más alto de su grupo: México 1986, Estados Unidos 1994, Corea-Japón 2002 y Norteamérica 2026; en las últimas dos culiminó su participación en los octavos de final y en el torneo en el que México fue anfitrión por segunda ocasión en la historia fue eliminado en los cuartos de final a manos de Alemania Federal.

Javier Aguirre puede presumir que es el entrenador que ha clasificado a la Selección Mexicana en dos ocasiones como líder; lo hizo cuando recibió su primera oportunidad en el banquillo nacional en 2002 y en su tercera aparición este año en el certamen tripartita.

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