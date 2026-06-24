A raíz del Mundial, la vida personal de los futbolistas suele despertar gran interés, y en el caso de Alejandro Zendejas, quien fue convocado por la Selección de Estados Unidos, su relación con Sabrina Enciso ha captado la atención de aficionados y medios.

La pareja muestra en redes sociales que tiene un vínculo sólido y lejos de los escándalos. Además, comparte momentos de apoyo mutuo dentro y fuera de la cancha. Pero ¿quién es Sabrina Enciso? En La Razón te contamos la trayectoria de esta deportista, que también es una figura del futbol.

¿Quién es Sabrina Enciso, la novia de Alejandro Zendejas?

Sabrina Enciso es una futbolista estadounidense-mexicana que nació el 17 de febrero de 1999 en California, por lo que actualmente tiene 27 años.

Desde muy joven, demostró su talento en el futbol. En la secundaria, destacó como capitana y Jugadora Más Valiosa en Valley View High School. Además, jugó en la Universidad de Arizona con los Wildcats, acumulando miles de minutos en cancha entre 2017 y 2021.

Finalmente, Sabrina Enciso debutó profesionalmente en el futbol con FC Tucson antes de llegar al Club América Femenil en 2022, en México, donde fue campeona en el Clausura 2023. Sin embargo, en julio de 2025, fichó por Tigres UANL Femenil, buscando nuevos retos en su carrera.

Sabrina Enciso ı Foto: Instagram @sabrinaaeenciso

En redes sociales como Instagram (@sabrinaaeenciso), donde acumula más de 426 mil seguidores, comparte momentos con sus mascotas, viajes y outfits, así como momentos románticos con su novio, el también futbolista Alejandro Zendejas.

La relación entre Sabrina Enciso y Alejandro Zendejas se confirmó en 2023, y aunque hubo rumores de separación, ambos salieron a desmentir esas versiones con publicaciones conjuntas.

Durante el Mundial 2026, Enciso fue vista apoyando a Zendejas en los estadios, incluso luciendo jeans personalizados con el apellido “Zendejas”, un gesto que se viralizó en redes. La pareja es una de las más queridas por el público mexicano y latino.

Sabrina Enciso y Alejandro Zendejas en febrero de 2026. ı Foto: IG sabrinaaeenciso

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