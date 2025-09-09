Así fue el GOLAZO de volea de Alejandro Zendejas en la victoria de Estados Unidos sobre Japón (VIDEO)

Alejandro Zendejas anotó un espectacular gol de volea en el amistoso entre Estados Unidos y Japón.

Alejandro Zendejas se lució con un golazo de volea en el 2-0 que Estados Unidos consiguió sobre Japón en su segundo partido de la Fecha FIFA de septiembre.

El futbolista del América recibió un pase de Maximilian Arfsten y prendió el esférico con la pierna zurda en el área, sin dejarlo caer, para poner al frente al equipo de las barras y las estrellas al minuto 30 en el duelo efectuado en el Lower.com Field de Columbus, Ohio.

Folarin Balogun puso cifras definitivas al 64′ para el 2-0 de Estados Unidos y un minuto después abandonó la cancha Alejandro Zendejas, quien fue sustituido por Diego Luna.

On the volley. Into the lead. Alex Zendejas blasts one home!#USMNT x @VW pic.twitter.com/oVkdNcdKaW — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 10, 2025

La escuadra dirigida por el argentino Mauricio Pochettino terminó la Fecha FIFA con saldo de una victoria y una derrota, luego del 2-0 que sufrió a manos de Corea del Sur.

¿Cuántos goles ha marcado Alejandro Zendejas con Estados Unidos?

El gol de volea contra Japón es el segundo que Alejandro Zendejas hace desde que forma parte de la Selección de Estados Unidos.

El extremo del América marcó su primera diana con el vecino del norte en el 7-1 sobre Granada en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-2023.

Alejandro Zendejas debutó con Estados Unidos el 25 de enero del 2023 en la derrota de 1-2 a manos de Serbia en un amistoso desarrollado en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

Hasta el momento, el originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, ha jugado 13 partidos con el conjunto estadounidense, con el que también registra una asistencia.

Alejandro Zendejas llega con confianza para el clásico nacional

Su vistosa anotación de volea contra Japón le da una dosis extra de confianza a Alejandro Zendejas de cara al clásico nacional del fin de semana entre América y Chivas.

El Estadio Ciudad de los Deportes recibe el sábado 13 de septiembre el duelo entre las Águilas y el Rebaño en actividad de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Alejandro Zendejas y el América llegan invictos al clásico contra las Chivas, que se presentan en una situación de urgencia al ubicarse en el antepenúltimo sitio de la clasificación.

EVG