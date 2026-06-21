Gala Montes promete terminar rivalidad con Adrián Marcelo si México gana el Mundial 2026 | VIDEO

¿La rivalidad entre Gala Montes y Adrián Marcelo puede terminar? La joven se encuentra una vez más en el centro de la polémica después de que reveló la única manera en la que terminaría el pleito que comenzó dentro de La Casa de los Famosos México 2.

Los creadores de contenido han tenido una relación aparentemente irreconciliable y enfrentaron fuertes conflictos en más de una ocasión, donde quedó claro que no soportan la forma de ser del otro. El conflicto se ha mantenido en dos años y han ocurrido varios episodios de peleas en redes sociales.

Adrián Marcelo ataca a Gala Montes en medio de críticas a la actriz. ı Foto: X: @adrianm10 y @GalaMontes2

En medio de la Copa del Mundo, Gala Montes y Adrián Marcelo vuelven a dar de qué hablar, pues la intérprete mexicana compartió que podría llegar a considerar ponerle un fin definitivo a todos sus problemas con el influencer regiomontano.

¿Terminará la enemistad entre Gala Montes y Adrián Marcelo?

Durante un encuentro con aficionados, el famoso fue cuestionado sobre su rivalidad con la celebridad y si estaba dispuesto a reconciliare con la actriz. Entre bromas, el famoso afirmó que pondría un fin definitivo al conflicto.

“Te amo Gala, te amo”, bromeó de una manera sarcástica. Pese a esto, la actriz se mostró directa y seria al asegurar que dejará de lado su enemistad si es que la Selección Mexicana llega a ganar el Mundial 2026, la cual sería su primera victoria en la historia del torneo.

😱 #GalaMontes explotó las redes sociales al publicar una historia en su Instagram donde señala que si la Selección Mexicana llega a la final haría las pases con Adrián Marcelo.



📹: Gala Montes pic.twitter.com/Y5ZR7PMDMV — POSTA Entretenimiento (@POSTAEntre) June 21, 2026

“Estoy hablando en serio, Adrián si estás viendo esto, si México gana el mundial hago las paces con Adrián Marcelo”, dijo la actriz en un video publicado en TikTok y que rápidamente se replicó en las otras redes sociales.

El breve pero contundente mensaje generó diversas reacciones entre los fans de ambas celebridades como las siguientes:

"Eso quiere decir que no harás las pases con Adrián Marcelo“.

“¿Soy el único que piensan que harían una pareja perfecta?"

"Noooo Gala, me pelee con medio TikTok por defenderte".

“Se aman y lo saben”.

“No brother, esta pelea mantiene al país en equilibrio”.

"Nos hacemos los sorprendidos cuando se declaren su amor jajajaja“.

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