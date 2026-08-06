¡Atención, amantes de la ciencia ficción!: la saga Matrix vuelve a dar señales de vida. Warner Bros. Discovery confirmó oficialmente que Matrix 5 está en desarrollo, lo que marca un nuevo capítulo en una de las franquicias más influyentes del cine contemporáneo.

La noticia, revelada en el informe trimestral de la compañía, despertó mucha expectativa entre los seguidores que esperan ver cómo se expandirá el universo creado por las hermanas Wachowski. En La Razón te contamos todo lo que reveló la compañía cinematográfica sobre esta y otras cintas.

Matrix 5: Warner confirma que está en desarrollo la película

Warner Bros. Discovery anunció que esta quinta entrega de Matrix contará con Drew Goddard como guionista y director, reconocido por su trabajo en La cabaña del terror y Misión rescate. Aunque las hermanas Wachowski no dirigirán, Lana Wachowski participará como productora ejecutiva, dando cierta continuidad creativa.

El elenco aún no está confirmado, y la participación de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss sigue siendo una incógnita. La empresa aseguró que Matrix 5 llegará a cines “más allá de 2027″.

Warner también destacó que el proyecto se encuentra en fase de guion y que busca revitalizar la saga tras el tibio desempeño de Matrix Resurrections en 2021.

"Matrix Resurrections" ı Foto: larazondemexico

Otros anuncios importantes de Warner

El anuncio de Matrix 5 estuvo acompañado de otros proyectos estratégicos que el público podrá ver en pantalla en los próximos años. Por ejemplo, se confirmó que habrá una película en acción real (live-action) de Los Supersónicos, con Jim Carrey en el reparto.

Además, se anunció que la secuela de The Batman será dirigida por Matt Reeves y está prevista para 2028.

Para 2027 están programadas: F.A.S.T. de Taylor Sheridan, Oceans dirigida por Bradley Cooper y protagonizada por el propio Cooper y Margot Robbie, Man of Tomorrow de James Gunn, una secuela de A Minecraft Movie, The Great Beyond de J.J. Abrams, El Señor de los Anillos: La caza de Gollum y dos estrenos de WBPA: Bad Fairies y Margie Claus.

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