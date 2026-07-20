Juez de California suspende compra de Warner Bros por parte de Paramount por este motivo

Hace unos meses, se anunció la compra del grupo de medios Warner Bros Discovery por su competencia Paramount Skydance y parecía que todo marchaba conforme lo acordado, pero este lunes 20 de julio, una jueza federal de California suspendió la transacción.

Según un documento consultado por la AFP, el motivo era la necesidad de examinar el asunto a fonto. Fiscales de 12 estados estadounidenses impugnaron la adquisición, pues estiman que esto supondría un riesgo para la libre competencia y los consumidores.

ACUERDO SUSPENDIDO ❌ La juez federal de los Estados Unidos, Araceli Martínez, ordenó la suspensión temporal del acuerdo de adquisición de Warner Bros. por Paramount.



¿La razón? La demanda de más de 15 estados que alegan un posible monopolio de Paramount-Skydance si se concreta… pic.twitter.com/YI5qhsSj5J — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) July 20, 2026

“Los estados presentan elementos sólidos según los cuales la operación va a debilitar la competencia de manera sustancial”, escribe la jueza Aracelli Martínez-Olguín en su decisión.

Además, la magistrada consideró que la agrupación de fiscales ha “demostrado que la unión de ambos grupos generaría daños irreversibles” si siguiera adelante sin que se resuelva el caso.

La operación “sería difícil, si no imposible, de deshacer (si se llevara a cabo ahora mismo) habida cuenta de la consolidación operativa, del intercambio de información sensible y de la reasignación o el despido de algunos empleados”, estimó Martínez-Olguín.

Desde hace tiempo, ya se había expresado una preocupación por la reducción de la competencia en el entretenimiento estadounidense con esta decisión.

Anteriormente, el Comité por la Primera Enmienda de Jane Fonda señaló esfuerzos pasados para impugnar la consolidación y afirmó que “no se debe permitir que un puñado de poderosos a cargo de tomar decisiones reconfigure silenciosamente los medios, la cultura y la vida creativa estadounidenses sin rendir cuentas”.

Paramount compra Warner por 110 mil millones de dólares ı Foto: Especial

La fusión Warner-Paramount

Fue en abril del 2026 que los accionistas de la productora en venta aprobaron la fusión con su competencia por 81 mil millones de dólares más la deuda. Se había estimado que la operación podría cerrarse en algún momento del tercer trimestre fiscal.

Antes de esto, el consejo de Warner no estaba muy dispuesto a fusionarse con Paramount. A finales del año pasado, Warner rechazó los acercamientos de Paramount para, en su lugar, cerrar un acuerdo de estudio y streaming de 72 mil millones de dólares con Netflix.

Paramount, por su parte, acudió directamente a los accionistas con una oferta hostil para tomar el control de toda la compañía, incluido el negocio de cable que Netflix no quería.

Durante meses, las tres empresas se enfrentaron de manera pública con ofertas, hasta que Paramount ofreció más dinero y Netflix se negó a igualar o superar la oferta, por lo que se retiró de manera abrupta de la contienda.

¿Quieres saber más?

Accionistas de Warner Bros aprueban fusión con Paramount

Paramount compra Warner por 110 mil millones de dólares

¿Qué son los ‘easter eggs’ y qué revelan sobre la nueva entrega de Avengers Doomsday?

Bajan a pasajeros ebrios de un vuelo en el AICM y causan destrozos; los remiten ante un juez cívico