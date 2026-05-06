¿Quién es la hija que tuvieron Ted Turner y Jane Fonda? FOTOS

La hija adoptiva de Jane Fonda fue muy especial para Ted Turner

A raíz del fallecimiento de Ted Turner a los 87 años, la atención ha vuelto a centrarse en su icónica relación con Jane Fonda. Aunque fueron una de las parejas más poderosas y carismáticas de los años 90, Ted Turner y Jane Fonda no tuvieron hijos biológicos juntos.

Sin embargo, su matrimonio (1991-2001) dio lugar a una numerosa familia ensamblada compuesta por los cinco hijos de Turner y los tres de Fonda.

Entre ellos, destaca un vínculo especial que trascendió el divorcio, la relación de Ted con Mary Luana Williams, conocida como “Lulu”.

Mary Luana Williams y su madre Jane Fonda ı Foto: Redes sociales

¿Quién es Mary Luana Williams hija de Ted Turner y Jane Fonda?

Mary Luana se unió a la familia gracias a Jane Fonda antes de que esta se casara con el magnate. Aunque no eran parientes de sangre, “Lulu” encontró en el fundador de CNN a un verdadero padre, algo que detalló en su libro The Lost Daughter.

Al principio, Mary estaba nerviosa por la enorme riqueza y el estilo de vida de Ted, pero él la recibió con tanto cariño que sus miedos desaparecieron. Turner le dio la estabilidad que no tuvo de niña y ella siempre lo consideró una persona increíble.

De hecho, tras el divorcio de la pareja en 2001, Mary siguió siendo muy cercana a Ted hasta que él murió y sigue queriendo a los cinco hijos del empresario como si fueran sus propios hermanos.

Tuvieron una gran cercanía madre e hija ı Foto: Redes sociales

Hijos de Ted Turner y Jane Fonda

Cuando se casaron en 1991, la pareja unió dos mundos muy distintos, pero lograron crear un hogar para sus respectivos hijos:

Hijos de Jane Fonda: Vanessa Vadim, Troy Garity y Mary Luana Williams.

Hijos de Ted Turner: Beau, Rhett, Jennie, Laura y Robert Edward Jr.

Jane Fonda ha descrito su tiempo con Turner como una etapa llena de risas y complicidad.

Incluso tras el divorcio, ambos mantuvieron una estrecha amistad y un respeto mutuo que se reflejó en la forma en que sus hijos continuaron conviviendo como una sola familia.

El ejemplo filantrópico de Ted, especialmente en causas ambientales, dejó una huella profunda no solo en Mary Luana, sino en todo su círculo cercano.