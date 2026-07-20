¿Qué son los ‘easter eggs’ y qué revelan sobre la nueva entrega de Avengers Doomsday?

Ya está disponible un nuevo avance de Avengers Doomsday, la película del Universo Cinematográfico de Marvel que reunirá de nuevo a las grandes estrellas de los cómics, desde los Vengadores, hasta los 4 Fantásticos y los X-Men.

La cinta es una de las más esperadas para los fans de la acción y los proyectos de superhéroes, en el que veremos nuevamente a personajes como Thor, Capitán América, Loki y muchos más en una reunión épica, por lo que no faltan los easter eggs.

¿Qué son los easter eggs?

Un easter egg se traduce literalmente del inglés al español como un “huevo de pascua”, aunque su significado real es un mensaje, imagen, función secreta y homenaje oculto intencionalmente por los creadores en algún proyecto, generalmente de entretenimiento.

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Su objetivo es sorprender y recompensar a los consumidores más curiosos, que se adentran en la historia y tienden a disfrutar del material. El término proviene de la tradición anglosajona de esconder huevos de Pascua decorados para que los niños los busquen y encuentren en un juego.

En el mundo digital, el concepto nació en 1980 cuando un programador llamado Warren Robinett escondió su nombre en una habitación secreta del juego Adventure para Atari, ya que la empresa no permitía que los desarrolladores pusieran sus nombres en los créditos.

Los easter eggs de Avengers Doomsday

El UCM lleva ya una importante trayectoria en el cine y la televisión. El nuevo avance nos muestra a personajes como Shang-Chi, Yelena Belova, Mystique, Steve Rogers, Thor, Gambit y muchos más en escena.

El tráiler muestra la colisión de un multiverso con otro y se revela que muchos de los entrañables personajes que nos han acompañado a través de los años, podrían ya no sobrevivir.

Asimismo, veremos nuevamente a Loki, un personaje del cual creímos habernos despedido , pero quien parece ser vital, ya que forma parte de la TVA y cuida del multiverso.

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