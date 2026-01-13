Avengers Doomsday: Lanzan cuarto tráiler con La Mole y Namor y los Russo dan curioso mensaje

Se ha revelado el cuarto avance de Avengers Doomsday, que revela a M’Baku como el nuevo rey de Wakanda y muestra un encuentro entre él, Shuri y La Mole en un mismo lugar. El avance también nos mostró a Namor, personaje interpretado por el mexicano Tenoch Huerta.

El breve adelanto de Avengers Doomsday que ya se encuentra disponible en redes sociales cuenta con la narración de Shuri, quien narra sus pérdidas y deberes mientras la sigue M’Baku y las Dora Milaje. Después, se encuentran con La Mole y el nuevo rey se presenta con Ben.

Por otro lado, la aparición de Namor, rey de Talokan, insinúa una unión temporal frente a amenazas multiversales que no han terminado de ser explicadas. Los avances anteriores mostraban el regreso de Capitán América, Thor y los X-Men para la cinta que promete hacer historia en el cine de superhéroes.

Las ‘pistas’ de los Russo en los tráilers de Avengers Doomsday

Ahora, los hermanos Russo sorprendieron a los fans al enviar un mensaje en Instagram que ha puesto a trabajar a los seguidores que aman las teorías. En se sentido, indicaron: “Lo que han estado viendo estas últimas cuatro semanas… no son teasers. Ni tráileres. Son historias. Son pistas… Presten atención”.

Y es que ha saltado la incógnita de qué son en realidad estos videos, ¿escenas de la película o material extra que no veremos en cines? Lo que unifica a los cuatro es el símbolo de los Vengadores que aparece sobre un reloj verde marcado con runas.

The Russo Brothers tease ‘AVENGERS: DOOMSDAY.’



“What you've been watching for the last 4 weeks... are not teasers. Or trailers. They are stories. They are clues... Pay attention.” pic.twitter.com/57mT6OGqRa — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 13, 2026

El público no tardó en reaccionar a la publicación de los hermanos Russo, que posteriormente eliminaron su publicación. Asimismo, la mayoría no lograba encontrar las dichas pistas. Te dejamos algunas reacciones:

“Son historias cortas”.

“Así que hemos estado resolviendo un rompecabezas cinemático gigante todo este tiempo”.

“Este marketing es tan vago que básicamente está engañando a todo el fandom en este momento“.

“Son los grupos principales de la película”.

“No tiene sentido, son teasers obviamente”.

Además, Marvel inició una transmisión en vivo en su cuenta de YouTube que reúne a miles de espectadores. Avengers Doomsday llegará a cines el 18 de diciembre de 2026.