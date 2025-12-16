Filtran supuesto tráiler de Avengers: Doomsday con el regreso del Capitán América

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ha dado de qué hablar una vez más. Ahora por un video filtrado en redes sociales donde podemos ver lo que sería el primer avance de la película Avengers: Doomsday.

En la últimas horas, ha circulado un video en el que podemos ver lo que sería el regreso de Steve Rogers como Capitán América, en una secuencia breve donde lo vemos entra a la casa donde vive con Peggy Carter.

Avengers doomsday teaser trailer for Steve Rogers leaked! pic.twitter.com/7SjD3b3bYV — 𝐃𝐨𝐍 (@itsDoNverse) December 15, 2025

Tras descender de su moto y entrar a su casa, él mira con nostalgia su antiguo traje y después observa con ternura a su bebé. El momento ha generado opiniones divididas entre los fans de Marvel.

Y es que hay que recordar que la historia de Rogers habría terminado en Avengers: Endgame, donde el soldado regresa al pasado y se queda con Peggy, lo que muchos describen como el mejor final entre los Vengadores, ya que obtuvo lo que deseaba sin consecuencias.

Se presume que el filme de los hermanos Russo podrá contar con cuatro avances promocionales inéditos. Se presume que los primeros tres estarán enfocados cada uno en Capitán América, Thor y el Dr. Victor von Doom, villano de la historia. El cuarto sería el tráiler oficial.

Después de que se mostrara el video en plataformas digitales, las redes sociales se llenaron de diversas especulaciones y teorías en torno a la esperada película. Por otro lado, Disney Marvel Studios presentó un reclamo por copyright a las cuentas que difundieron el avance.

Esto no hizo más que aumentar las sospechas entre los fans y para muchos, incluso confirmó que se trata de material oficial. Cabe mencionar que hasta el momento, no hay una fecha oficial para el lanzamiento del primer teaser promocional.

Sin embargo, este avance podrá ser visto de manera exclusiva por los espectadores en las salas de cine durante la proyección de Avatar: Fuego y Cenizas.