Alan Cumming lesionó a Pedro Pascal en pleno set de Avengers Doomsday | VIDEO

Hace unos días, Alan Cumming se sinceró sobre un accidente que ocurrió en el rodaje de Avengers Doomsday, pues durante su primera escena junto a Pedro Pascal, sin querer lo lesionó del cuello.

Así fue como Alan Cumming lesionó a Pedro Pascal

Alan Cumming regresa al Universo Cinematográfico de Marvel como Nightcrawler, personaje de los X-Men, mientras que Pedro Pascal da vida a Mr Fantastico de Los 4 Fantásticos.

“En mi primera escena con Pedro, él se lastimó el cuello y tuvo que irse a casa. Así que rompí a Pedro”, admitió con un toque de humor en el que dejó claro que el incidente no pasó a mayores.

De acuerdo con su relato, durante la escena ninguno de los dos estaban utilizando sus trajes y tampoco se encontraban en una escena de acción, aunque tampoco dio demasiados detalles para evitar dar avances de la historia.

“Solo estábamos juntos en la escena, no estaba peleando”, contó y cuando le preguntaron si él llevaba elementos de su traje como X-Men, replicó, “tengo una cola pero no la llevaba en ese momento”, admitió.

Cabe mencionar que en mayo del año pasado, Cumming reveló que su personaje sí tenía una pelea con el de Pedro Pascal, como reveló en una entrevista donde contó: "Estoy aprendiendo estas peleas y pienso: ‘¿Qué? ¿Contra quién estoy peleando?’. (Me dicen) ‘Estás golpeando a Pedro Pascal en la cabeza’“.

Algunas de las reacciones por las declaraciones de Alan Cumming sobre el accidente con Pedro Pascal en el rodaje de Avengers Doomsday son:

“Filtró que tendrá una pelea con Reed Richards”.

"Él de vuelta como Nightcrawler lo es todo“.

"Pedro admite ser frágil, así que estoy seguro de que no culpa a Alan“.

“Parece asustado, no quiere revelar mucho”.

La cinta se estrena el 18 de diciembre de 2026 en cines, una fecha confirmada por Marvel Studios para esta gran producción que reunirá a héroes icónicos en una nueva saga del Universo Cinematográfico de Marvel.