Pedro Pascal baila La Cumbia de la Migra en marcha contra Trump | VIDEO

Miles de habitantes de ciudades de todo Estados Unidos tomaron las calles el sábado 18 de octubre para protestar en contra del gobierno del presidente Donald Trump en “No Kings”. Entre las figuras del mundo del cine, la música y la televisión que se unieron al movimiento, se encuentra el actor chileno Pedro Pascal.

La presencia del histrión que participó en Los Cuatro Fantásticos y Los Materialistas, no pasó desapercibida. Fue captado bailando animadamente “La Cumbia de la Migra” de Los Jornaleros del Norte en Los Ángeles, California, y el momento se volvió viral en redes sociales.

Pedro Pascal se manifestó este sábado, junto a miles de personas más, en contra del gobierno de Donald Trump, presidente de EU y las duras políticas que ha implementado en contra de las minorías, además de encaminarse a alcanzar a poder absoluto del Congreso.

De acuerdo con el medio AP, el mandatario calificó las protestas como “mítines de odio a Estados Unidos”, sin embargo, el ambiente fue festivo. Agrupaciones como Los Jornaleros del Norte unieron la protesta social y la música para darle un toque de sabor a la marcha.

“La Cumbia de la Migra” sonó fuerte desde un escenario móvil que ha sido adaptado para este tipo de eventos masivos, y Pedro Pascal no pudo resistirse al pegajoso ritmo de la canción.

El actor es conocido por ser una de las figuras que ha mostrado su apoyo a la Comunidad LGBT+ y a la Comunidad Latina en EU.

Pedro Pascal bailando ‘Cumbia contra la migra’ de los Jornaleros del Norte pic.twitter.com/VvltcNuPVq — Pedro Pascal Daily (Fan Account) (@pascalarchive) October 19, 2025

Además, el actor compartió a través de Instagram varias fotografías de cómo vivió la marcha contra Trump en Los Ángeles, así como un video de la agrupación interpretando “La Cumbia de la Migra”, donde se ve a todos los asistentes bailando.

¿Quiénes son Los Jornaleros del Norte?

Los Jornaleros del Norte es una agrupación integrada por músicos de origen latinoamericano que desde los años 90 se dedica a crear música de protesta en pro de la comunidad migrante en Estados Unidos. Durante más de 25 años han amenizado manifestaciones y eventos de activismo latino.

Videos virales de TikTok muestran las protestas en las que se han presentado últimamente, sobre todo con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y con las redadas violentas del ICE (Servicio de Control de Migración y Control de Aduanas). Temas como “Migra No!” y “La Cumbia de la Migra” son los más conocidos.

Hasta el momento cuentan con cinco discos de estudio: Tumbando Muros, Ese Güey No Paga, Hazte Contar, Que No Pare la Lucha y Cruzando Fronteras, que pueden encontrarse en plataformas digitales.

En YouTube búscalos como Radio Jornalera y en Instagram como Los Jornaleros Del Norte (@losjornalerosdelnorte).