Marcha anti Trump: ¿Qué ciudades de Estados Unidos y el mundo participan en No Kings? | MAPA

Un cartel anti-Trump, como parte de las protestas No Kings, en Nueva York.

En medio de preocupación por la dura política antimigrante de Estados Unidos, que ha derivado en detenciones masivas tachadas de arbitrarias y violentas, la marcha No Kings vuelve a las calles de aquel país y algunas ciudades del mundo, para alzar la voz en contra del autoritarismo que, acusan, existe en el país norteamericano.

Particularmente, la marcha se centra en el presidente estadounidense, Donald Trump, considerado una de las figuras más polémicas y divisivas de la política contemporánea.

"No tiranos, no fascistas, no dictadores, no Trump", se lee en un cartel durante una manifestación de No Kings en Madrid. ı Foto: Reuters

Mientras que es laureado por su política exterior, especialmente por su mediación en Gaza y su capacidad de llevar a otros países a la negociación mediante presiones comerciales, también es duramente criticado por su fuerte discurso antiinmigrante y su política interior de “mano dura”.

Lo anterior ha motivado cientos de protestas en distintas ciudades de Estados Unidos desde el inicio de su administración, en enero, siendo No Kings la más grande, la cual incluso se ha extendido a otros lugares del mundo, fuera de su país.

"No tiranos, no tontos, no Trump", se lee en un cartel de la manifestación No Kings en Madrid, España. ı Foto: Reuters

Ahora, este 18 de octubre, la protesta global No Kings se repite en todo el país norteamericano, algunas ciudades de Europa y hasta un importante punto en México. Te contamos en dónde y cómo se llevará a cabo esta jornada de manifestaciones.

Lista completa de ciudades que participarán en marcha anti-Trump No Kings

La manifestación No Kings se llevará a cabo en prácticamente todos los 50 estados de Estados Unidos, con especial énfasis en las ciudades principales:

Nueva York

Los Ángeles

Miami

Boston

Portland

Chicago

Mapa de manifestaciones No Kings en Estados Unidos. ı Foto: Captura de pantalla

En estas ciudades se prevén grandes marchas, si bien en otros estados se esperan eventos más modestos. A pesar de ello, se prevé la participación de los 50 estados del país, incluido Alaska, así como sus territorios no incorporados, es decir, Puerto Rico y Hawái.

Además, otras ciudades del mundo se sumarán a la protesta No Kings:

Londres

Irlanda (cerca de la costa)

Lisboa (Portugal)

Sevilla (España)

Valencia (España)

Oporto (Portugal)

Nantes (Francia)

París (Francia)

Lyon (Francia)

Marsella (Francia)

Berlín (Alemania)

Hamburgo (Alemania)

Ámsterdam (Países Bajos)

Bruselas (Bélgica)

Fráncfort (Alemania)

Múnich (Alemania)

Viena (Austria)

Milán (Italia)

Roma (Italia)

Nápoles (Italia)

Boquete, Panamá

San Miguel de Allende, Guanajuato

