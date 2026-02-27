Paramount compra Warner por 110 mil millones de dólares

Paramount ha hecho oficial la compra de Warner por 110 mil millones de dólares (alrededor de 895 mil 300 millones de pesos mexicanos). De este modo, la empresa superó a Netflix y ahora ofrecerá nuevos contenidos en su plataforma de streaming y en CBS.

“La nueva empresa fusionada estará bien posicionada para competir en la industria del entretenimiento, en rápida evolución, donde la narración de historias, combinada con una experiencia tecnológica de primer nivel, será un importante motor de creación de valor en todo el ecosistema y para los accionistas”, dijo Paramount este viernes en un comunicado.

🚨#ÚLTIMAHORA | Paramount compra Warner por 110 mil millones de dólareshttps://t.co/F7tzo6xYJV — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 27, 2026

El monto incluye un pago total efectivo y la absorción de la deuda de la compañía, de acuerdo con EFE. La compañía También se comprometió a realizar un pago adicional de 0.25 dólares por acción por trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026 si la operación no se ha concretado para esa fecha.

Tras varios meses de negociación, fue el pasado jueves 26 de febrero que Netflix dio a conocer su retirada del proceso de compra de Warner Bros. Discovery, luego de que Paramount Skydance cambiara su oferta a 31 dólares por acción.

Ante esto, la plataforma roja declaró que ya no consideraba que el acuerdo fuera “financieramente atractivo” para igualar la propuesta revisada, que fue considerada como superior por la junta directiva de WBD.

“La transacción que negociamos habría generado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria. Sin embargo, siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo”, indicó Netflix en un comunicado oficial.

Paramount cuestiona la transparencia financiera en el acuerdo propuesto entre Netflix y WBD. ı Foto: La Razón (con stock)

La compra de Warner apunta un cambio en el panorama de la industria del entretenimiento, pues Paramount negoció por toda la empresa, lo que significa que títulos como Harry Potter y hasta CNN podrían encontrarse próximamente en CBS y Paramount+, su servicio de streaming.

El acuerdo aún debe recibir el visto bueno de las autoridades antimonopolio para garantizar que la fusión entre Paramount y Warner cumpla con las normativas legales vigentes.