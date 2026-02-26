Netflix rechaza subir la oferta por Warner Bros luego de que Paramount lanzara una cifra superior

Este jueves se dio a conocer que Netflix se negó a aumentar su oferta por Warner Bros Discovery después de que el codiciado estudio de Hollywood dijera que la oferta revisada de 31 dólares por acción de Paramount Skydance era superior a su acuerdo existente con el gigante del streaming.

Las acciones de Netflix subieron un 10% en la negociación extendida.

“Siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance”, dijo Netflix en un comunicado.

Warner Bros Discovery dijo más temprano este jueves que la oferta revisada de 31 dólares por acción de Paramount era superior a su acuerdo actual que tiene con Netflix.

Netflix a principios de este mes había concedido a Warner Bros una exención de siete días para solicitar una “mejor y última oferta” de Paramount por la empresa.

Netflix, que buscaba comprar los activos de streaming y de estudio de Warner Bros, pactó en diciembre un acuerdo valorado en 27,75 dólares por acción. La compañía había dicho que su oferta, junto con la prevista desinversión de los activos de cable de Warner Bros, aportaría un mayor valor para los accionistas.

En su oferta revisada, Paramount elevó la tasa de terminación que pagaría si el acuerdo no obtenía la aprobación regulatoria a 7 mil millones de dólares desde 5 mil 800 millones.

Paramount dijo que acogía con satisfacción la reafirmación unánime de la junta de Warner Bros de que su oferta representa la más fuerte.

El Ellison Trust está comprometiendo 45 mil 700 millones de dólares en capital, frente a los 43 mil 600 millones anteriores, respaldados por Larry Ellison e incluyendo cualquier fondo adicional necesario para cumplir con los requisitos de solvencia bancaria de Paramount, según la firma.

Bank of America Merrill Lynch, Citi y Apollo están proporcionando 57 mil 500 millones de dólares en financiación en deuda, un aumento respecto a un compromiso anterior de 54 mil millones.

El inversor activista Ancora Holdings, que posee una pequeña participación en Warner Bros, también ha intensificado la presión sobre el propietario de HBO al afirmar que la empresa no se implicó adecuadamente con Paramount.