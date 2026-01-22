Paramount extiende oferta por Warner Bros y busca bloquear acuerdo con Netflix

Paramount Skydance extendió hasta el próximo 20 de febrero el plazo de su oferta pública de adquisición (OPA) por la totalidad de Warner Bros. Discovery (WBD). Con esta medida, la firma busca tiempo para convencer a los accionistas de que su propuesta supera el acuerdo de fusión modificado que la compañía pactó con Netflix.

La oferta de Paramount asciende a 108 mil 400 millones de dólares e incluye un pago en efectivo de 30 dólares por acción, frente a los 27.75 dólares que propone Netflix por los activos de estudios y plataformas de streaming de WBD. La multinacional que encabeza David Ellison ya modificó el plazo en diciembre pasado, cuando la fecha límite original vencía el 21 de enero.

Netflix apuesta por contenido de Warner Bros. ı Foto: Pexels

De acuerdo con Paramount, la modificación que realizó Netflix —una operación en efectivo por 82 mil 700 millones de dólares— reconoce que el plan original era inferior, aunque sostiene que la nueva transacción aún no iguala su oferta. En este contexto, la empresa solicitó formalmente a los accionistas de WBD un voto en contra del acuerdo con Netflix.

TE RECOMENDAMOS: Premian ética en Energía Luz Elena González entrega Reconocimientos a la Integridad en SENER 2025

Al respecto, Paramount señaló que los documentos de Warner Bros sobre la fusión revelaron información que no estaba disponible para los inversionistas, en particular sobre la escisión de Discovery Global. Según la compañía, existe el riesgo de que los accionistas reciban menos de los 27.75 dólares prometidos si WBD no transfiere cerca de 17 mil millones de dólares en deuda a esa nueva entidad.

Paramount cuestiona la transparencia financiera en el acuerdo propuesto entre Netflix y WBD. ı Foto: Netflix/HBO

Por otro lado, Warner Bros rechazó a principios de mes una oferta revisada de Paramount que incluía 40 mil millones de dólares en acciones respaldadas por Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre del CEO de Paramount. La empresa también sugirió que cualquier negociación requiere una mejora en la valuación total de la compañía.

Se prevé que la disputa alcance un punto decisivo en una votación de accionistas programada para abril. Mientras tanto, Netflix aseguró que tiene avances en las aprobaciones regulatorias y destacó que la integración de HBO Max permitirá ampliar su oferta de suscripciones y explorar ingresos en el negocio cinematográfico.

Sin embargo, algunos analistas advierten que la operación podría generar incertidumbre en el corto plazo debido a los costos de integración, el gasto en contenidos y el nivel de endeudamiento de la empresa resultante.

Con información de Reuters y Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am