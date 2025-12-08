Paramount lanza oferta hostil por Warner Bros y presiona el acuerdo pactado con Netflix

Paramount presentó una oferta pública de adquisición por Warner Bros. Discovery, mayor a la que esta última pactó con Netflix, lo cual podría complicar el acuerdo al que se llegó en días recientes.

De acuerdo con agencias internacionales, Paramount ofreció cerca de 108 mil 400 millones de dólares por la totalidad de Warner Bros. Discovery. La propuesta representa una mejora respecto a la de Netflix, cuya oferta de 72 mil 000 millones de dólares por los activos de cine, televisión y streaming de WBD había sido aceptada por la directiva de la compañía el viernes.

La propuesta de Netflix, valuada en 82 mil700 millones de dólares al incluir deuda, contempla una penalización de 5 mil 800 millones en caso de cancelación.

Al respecto, Paramount afirmó que la empresa realizó múltiples acercamientos desde septiembre, pero que la dirección de Warner no dio un seguimiento significativo al proceso, pese a haber declarado en octubre que estaba abierta a una venta.

La firma encabezada por David Ellison también señaló que su propuesta cuenta con mayor proporción de efectivo y que tendría mayor probabilidad de superar el escrutinio antimonopolio del gobierno estadounidense.

Por otro lado, la disputa ha escalado al terreno político. Según reportes de agencias, legisladores de ambos partidos expresaron preocupación por el impacto que una eventual fusión Netflix-Warner tendría en los precios del streaming, el empleo en el sector audiovisual y la diversidad de contenidos.

El presidente Donald Trump declaró el fin de semana que la combinación podría “representar un problema” por la magnitud de la cuota de mercado.

Documentos regulatorios indican que una firma vinculada a Jared Kushner también participaría como inversionista en la operación propuesta por Paramount.

A propósito del proceso, analistas citados por medios internacionales consideran que Paramount podría tener ventajas financieras y políticas, respaldada por los recursos de la familia Ellison y sus conexiones con la administración estadounidense.

La oferta hostil de Paramount vence el 8 de enero, mientras el acuerdo con Netflix aún debe someterse a revisiones regulatorias que podrían extenderse entre 12 y 18 meses.

Entretanto, el mercado reaccionó con volatilidad: las acciones de Warner Bros. subieron alrededor de 4%, mientras Netflix retrocedió y Paramount registró avances en el día del anuncio.

Con información de Associated Press.

am