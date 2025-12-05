Netflix acuerda compra de Warner Bros por más de 72 mmdd; adquiere sus famosas franquicias

Netflix busca integrar los catálogos de Warner Bros y HBO para fortalecer su oferta global.

Netflix alcanzó un acuerdo definitivo para adquirir los estudios de cine y televisión de Warner Bros Discovery, así como su división de streaming —incluyendo HBO y HBO Max— por un valor patrimonial de 72 mil millones de dólares, informaron agencias internacionales.

El valor empresarial total asciende a aproximadamente 82 mil700 millones de dólares.

De acuerdo con Reuters, la operación coloca en manos de Netflix algunos de los activos más influyentes de Hollywood, entre ellos las franquicias Harry Potter, Juego de Tronos y DC Comics.

La compra incluye franquicias como “Harry Potter”, “Juego de Tronos” y “DC Comics”. ı Foto: larazondemexico

El acuerdo fue aprobado por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías y se concretará mediante un pago combinado de efectivo y acciones equivalente a 27.75 dólares por cada título de WBD, con una prima del 13% respecto al cierre previo en el mercado.

A propósito, la transacción se produce tras una intensa guerra de ofertas en la que también participaron Paramount y Comcast. Según agencias internacionales, Paramount llegó a plantear propuestas superiores en ciertos momentos, aunque no logró superar la propuesta final encabezada por Netflix.

Netflix busca integrar los catálogos de Warner Bros y HBO para fortalecer su oferta global. ı Foto: Pexels

La compra se cerraría en un plazo estimado de 12 a 18 meses, condicionado a autorizaciones regulatorias y a la separación previamente anunciada de Discovery Global, prevista para el tercer trimestre de 2026.

Al respecto, Netflix aseguró que la integración permitirá ampliar su catálogo, mantener los estrenos cinematográficos de Warner Bros y combinar sus servicios con HBO Max para generar mayor valor a los consumidores.

Directivos de Netflix y Warner Bros Discovery anuncian el acuerdo tras una intensa competencia con otros postores. ı Foto: Reuters

La empresa prevé ahorros anuales de entre dos mil y tres mil millones de dólares para el tercer año tras la fusión, además de un incremento en sus ganancias por acción a partir del segundo año.

Por otro lado, la operación enfrenta un panorama regulatorio complejo. Legisladores en Estados Unidos y organismos europeos podrían someter el acuerdo a un escrutinio antimonopolio riguroso, dado que Netflix —el mayor servicio de streaming del mundo— absorbería a un competidor con cerca de 130 millones de suscriptores.

Reguladores de Estados Unidos y Europa preparan un análisis minucioso del megafusionamiento. ı Foto: larazondemexico

Grupos del sector cinematográfico también han advertido posibles efectos en la competencia, entre ellos Cinema United, que calificó la propuesta como una “amenaza sin precedentes” para las salas de cine, de acuerdo con medios internacionales.

Sin embargo, ambas compañías defienden que la unión fortalecerá la producción estadounidense, ampliará la inversión en contenidos originales y garantizará oportunidades para el talento creativo en los próximos años, según declaraciones de sus directivos.

Con información de Reuters y Europa Press.

