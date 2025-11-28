Netflix y HBO Max pelean tras estreno de Stranger Things

HBO Max y Netflix son dos de las plataformas más exitosas de los servicios de streaming y ahora, tuvieron un enfrentamiento en redes sociales donde destacó una fuerte rivalidad para tener la serie preferida del público en su catálogo.

Por un lado, HBO Max lanzó hace unas semanas la primera temporada de la serie Bienvenidos a Derry, precuela del clásico de terror, It. Por otro lado, Netflix estrenó recientemente la última temporada de Stranger Things.

Las plataformas para ver series y películas tuvieron un encontronazo en redes sociales que inició por una publicación en la cuenta de Instagram de HBO donde describió: “Aquí no pasan cosas extrañas, aquí Pennywise es coherente”, anotó.

La respuesta de Netflix fue brutal, pues escribió: “Penehueso”, yo aquí feliz mientras sea.. cosas extrañas”. Cabe mencionar que ambas series han causado furor, pero por mucho ha sobrepasado el apoyo a Stranger Things, pues se trata de la temporada final de la icónica serie.

En redes sociales comenzaron los comentarios en torno al bizarro momento, pues los usuarios destacaron lo curioso que era ver a las cuentas pelearse. Algunos comentarios fueron:

“Tranquilo Tío HBO, nadie supera a Pennywise”.

“JAJAJA LAS PLATAFORMAS PELEÁNDOSE”.

“Que ganas de ver a Pennywise y Vecna en Avengers Doomsday”.

“Vecna no ha generado ningún trauma en la infancia de los niños. Punto para Pennywise”.

“Todos sabemos que Stranger Things es mil veces mejor que IT”.

Horas después, HBO eliminó el comentario de Netflix de sus redes sociales, pero la cuenta volvió a comentar al respecto. “¿Cómo que desapareció mi comentario? En fin, cosas extrañas en todos lados", escribió.