Secretaría de Turismo analiza apoyos a aerolíneas por alza en costos de turbosina

Debido al alza en el costo de la turbosina, tras el conflicto en Medio Oriente, los costos operativos de las aerolíneas se incrementaron en alrededor de 30 por ciento, por ello, el Gobierno Federal ha implementado una mesa permanente para apoyar a las líneas aéreas a disminuir sus costos.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, explicó que la mesa permanente la sostiene con la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) y participa el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Petróleos Mexicanos (Pemex), y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

“El costo de la turbosina es muy elevado, los costos operativos de las aerolíneas subieron casi un 30 por ciento, no en México, en el mundo. Nosotros traemos una mesa permanente con Canaero, donde están todas las aerolíneas, con el SAT, Pemex, hay muy buenos datos e iniciativas, el Gobierno de México va a apoyar a las aerolíneas para que sus costos disminuyan, pero es un efecto global”, indicó la funcionaria en el marco del Tianguis Turístico 2026.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, durante la inauguración del Tianguis Turístico 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Gobierno puede intervenir en costos de almacenamiento y con incentivos

En este sentido, comentó que si bien no se puede intervenir en los costos del combustible, en lo que el Gobierno Federal puede intervenir es en reducir los costos de almacenamiento por parte de ASA, así como con ofrecer incentivos en pistas de aterrizaje para los Grupos Aeroportuarios.

La funcionaria federal destacó que, pese a que el efecto de los precios se ha presenciado en muchas ocasiones, es la primera vez que la Canaero se sienta con el Gobierno Federal, lo que ha permitido que se genere un análisis para determinar los efectos de estos incrementos y por ende, buscar fórmulas que permitan mitigar los efectos de estos incrementos.

No obstante, señaló que lo que no se podría usar como mecanismo de reducción de precios operativos es una reducción de costo de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

“La TUA tiene un esquema, no podemos bajar el TUA de una manera tan radical en ciertos aeropuertos porque hay un esquema de inversión a ciertos años y así como pedimos que aumenten rutas, den incentivos y amplíen los aeropuertos, tiene un esquema de retorno de inversión”, destacó.

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cehr