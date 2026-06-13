“Pueblos también desean continuar con el T-MEC”

EN EL MARCO de las conversaciones formales que México y Estados Unidos continuarán la próxima semana con motivo de la revisión del Tratado comercial que incluye también a Canadá (T-MEC), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que las poblaciones de los tres países tienen el deseo de que este convenio comercial se mantenga.

La siguiente ronda entre ambas administraciones se realizará entre el 15 y 18 de junio en Washington, siendo este último el día en que se reunirá el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos.

La mandataria comentó que este tratado no sólo beneficia las inversiones, sino que también ayuda a que los productos se mantengan a precios costeables en la región y que, incluso, disminuyan.

“Esa siempre va a ser nuestra opinión. Y, además, yo creo que el pueblo de Estados Unidos, de México y de Canadá, pues es también su deseo para que sigamos mejorando las condiciones, aumentando el empleo y disminuyendo el precio de los productos”, dijo.

Agregó que el T-MEC abona a que se mantenga una integración económica en la que, además, se promueve la generación de empleos, por ejemplo, con la industria automotriz, en donde la producción y ensamblaje de un vehículo es una tarea compartida entre las naciones norteamericanas.

“Les ayuda el tratado porque los precios de los productos son menores. Y también aumenta el empleo, porque es una integración económica. Aquí hemos presentado cómo se fabrica una parte aquí, otra parte allá. Entonces, aquí aumenta el empleo, pero también allá, porque somos complementarios, igual que en el caso de Canadá”, subrayó.

No obstante, la mandataria mencionó que así como el tratado beneficia a los tres países, refirió que las decisiones que perjudiquen a uno también impactan al resto, como es el caso de los aranceles en materia automotriz.