Sube número de viajeros que llegan al país

Turistas pasean en lancha dentro del lago ubicado en el Bosque de Chapultepec, en la CDMX, en el mes de abril.

México recibió, durante abril pasado, a ocho millones 289 mil 421 viajeros internacionales, lo que significa un aumento de 8.1 por ciento en su comparativa con el mismo mes pero del 2025; a pesar del incremento, el gasto que hicieron en el país disminuyó en 2.3 por ciento, de acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI).

Del total de visitantes que llegaron al país en el cuarto mes de este año, tres millones 813 mil 193 fueron turistas internacionales, esto es, aquellos residentes extranjeros que por lo menos se hospedaron una noche en México, mientras que el resto, cuatro millones 476 mil 228, fueron excursionistas internacionales, que sólo se alojaron una noche en el país.

El Dato: Los visitantes residentes en México que viajaron al extranjero en abril fueron seis millones 889 mil 700, lo que significa un aumento de 9.8 por ciento a tasa anual.

En cuanto a turistas no fronterizos, aquellos viajeros internacionales que ingresan a un país desde el interior de otras naciones, sin provenir de las zonas limítrofes, el EVI especifica que el principal motivo de viaje fue por vacaciones, recreo u ocio, conjuntando 51.2 por ciento, mientras que las visitas a familiares o amistades contabilizaron 30.8 por ciento, mientras que sólo 11.6 por ciento fue por motivos profesionales o de negocios.

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El gasto generado por los viajeros internacionales fue contabilizado en dos millones 972.4 millones de dólares, reflejando una disminución de 2.3 por ciento en abril, en cotejo con el mismo mes pero del 2025; al mismo tiempo, el gasto promedio de este sector poblacional se ubicó en 358.6 dólares, lo que mostró una caída de 9.6 por ciento a tasa anual.

61.9 por ciento de turismo no fronterizo provino de EU

“El gasto total de los visitantes internacionales que llegaron a México (excursionistas y turistas) en abril fue de 2.97 mil millones de dólares, mostrando una caída anual de 2.29 por ciento de acuerdo con cifras originales. Con esto se suman dos meses de caídas, algo que no se veía desde julio a octubre de 2023 cuando cayó durante cuatro meses al hilo”, detalló Gabriella Siller Pagaza, directora del área de Análisis Económico de Banco Base.