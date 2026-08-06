Instan a priorizar recursos renovables al perforar y explorar gas natural no convencional: CSP

Alma América Porres Luna, experta en exploración y producción de hidrocarburos por la UNAM, en la Mañanera de CSP.

Antes de emprender cualquier plan de extracción de gas natural en yacimientos no convencionales, México deberá emprender una perforación exclusivamente exploratoria para evaluar las condiciones del territorio y, a partir de los hallazgos, valorar la viabilidad del proyecto; además, deberá priorizar el uso eficiente de fuentes renovables para generación de energía y otras acciones, a pesar de las cuales la proyección anticipa que no serán suficientes para alcanzar la soberanía energética del país por ahora, concluyó el Comité Científico que se conformó para estudiar el plan gubernamental.

Este jueves, los especialistas de este grupo expusieron las conclusiones preliminares del análisis que emprendieron desde mediados de abril, convocados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de saber si México podría reducir su dependencia de las importaciones de gas natural desde el extranjero, particularmente Estados Unidos, y garantizar la disponibilidad de este combustible por cuenta propia.

Debido a que más de la mitad del consumo de gas natural -58 por ciento- es para generar electricidad, la primera prioridad sugerida por los expertos es aumentar la generación de energía con fuentes renovables, como aprovechar el calor desperdiciado en procesos industriales; también eficientar el uso de la energía, a partir de normas para electrodomésticos y maquinaria industrial, que podrían llevar a reducir el consumo en 500 millones de pies cúbicos. También se sugiere reducir la quema de gas en los campos petroleros de Pemex, lo que llevaría a reducir en 2,400 millones de pies cúbicos el consumo.

Alma América Porres Luna, experta en exploración y Producción de Hidrocarburos, señaló que con estas medidas se puede reducir la dependencia del gas natural importado, pero advirtió que aún con esto no se conseguirá una soberanía energética por ahora, ya que del 25 por ciento que ahora produce el país, el indicador subiría a 49.5 por ciento, por lo que en 50.5 por ciento aún se dependería del exterior, por lo cual se mantendrán los estudios para analizar más rutas.

“Nosotros pensamos como comité que con estas medidas se pueden reducir la dependencia de gas natural importado, pero todavía con estos y con todo el esfuerzo que se puede hacer en todo esto, México no podría alcanzar la soberanía… Entonces, todavía tendríamos que empezar a todavía debemos de tener mayor mayores esfuerzos a nivel de lo que vamos a realizar en México y pues vamos a seguir exponiendo para ver qué otros esfuerzos podemos hacer”, dijo.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Ana Paulina Gómora Figueroa, investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, expuso que otra recomendación es la de revisar el potencial de los yacimientos no convencionales en tres cuentas: Burgos, Sabinas-Burro-Picachos y Tampico-Misantla, de las que se estima una disponibilidad de 141.5 millones de millones de pies cúbicos; no obstante, se sugiere no realizar ninguna exploración es en el último, a cauda del impacto social, ambiental, técnico que lo hacen inviable.

En cuanto al objetivo de perforar para extraer gas de los yacimientos no convencionales, José Antonio Hernández Espriú, investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, señaló que antes deberá emprenderse una perforación exploratoria para verificar la existencia de agua salada en los cuerpos profundos y que no tengan conexión con los acuíferos someros, es decir, el agua comprometida para el uso humano, en la agricultura y demás.

Y es que una de las rutas viables es emplear exclusivamente agua salada de formaciones profundas o agua residual, reutilizar y reciclar al menos 75 por ciento del agua empleada.

Asimismo, se recomendó primero confirmar que haya reservas de gas natural en dichos yacimientos por medio de estudios y perforaciones controladas, además de implementar prácticas responsables para el manejo de residuos y protección ambiental.

Entre las recomendaciones, también se indicó que habrán de realizarse consultas previas, libres e informadas a las comunidades de la zona, así como promover la proveeduría local para fomento del empleo regional.

A fin de garantizar la adecuada conducción de los trabajos exploratorios, también se sugirió contar con un monitoreo externo e independiente que verifique la integridad de los acuíderos, la actividad sísmica, la protección de los ecosistemas y que mantenga un asesoramiento.

La necesidad de este plan para contar con mayor gas natural yace en que el consumo en México es de de 9.1 miles de millones de pies cúbicos diarios, donde 58 por ciento se usa en electricidad, 19 por ciento en Pemex, 12 por ciento en la industria y 11 por ciento en hogares y comercio, el 70 por ciento de electricidad se genera con gas natural, ya que sirve como sustituto de otros elementos más contaminantes

Alma América Porres subrayó que si no se implementan medidas para reducir la demanda a nivel nacional, el consumo del gas natural crecería para los próximos años, de manera que para 2030 sería de 10.8 miles de millones.

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