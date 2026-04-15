Regreso de ‘fracking’ no implica entregar recursos a transnacionales, soberanía es prioridad: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la posible reanudación por parte del Gobierno federal de la fracturación hidráulica, conocida como “fracking”, no implica que vayan a entregarse recursos energéticos a transnacionales, y enfatizó que retomar esta práctica es por y bajo la soberanía nacional.

Después de presentar a parte del grupo de expertos, investigadores y científicos que asesorarán al Gobierno federal para evaluar la posibilidad de retomar el “fracking” con menor impacto ambiental, la presidenta aseguró que esta decisión es por un acto de soberanía nacional.

Lo anterior, explicó, debido a que el fin último de esta práctica sería aumentar la disponibilidad de recursos energéticos en el país, y disminuir la dependencia del suministro extranjero.

Especialistas de la UNAM, IPN y UAM asesorarán al Gobierno federal sobre nuevas técnicas de extracción de gas natural. ı Foto: Yulia Bonilla (La Razón de México)

“Hay tecnología diversa y queremos que en México se genere. Somos un país abierto al mundo. Estamos diseñando una política industrial para el país que permita que se produzca más en México“, enfatizó la presidenta.

En el mismo sentido, Claudia Sheinbaum aseguró que, aunque se evaluará el uso de tecnología de empresas transnacionales, por ningún motivo se entregarán a estas los recursos energéticos que se obtengan del “fracking”, pues aseguró que esto iría en contra de la soberanía nacional.

“Cómo creen que vamos a entregar los recursos a las empresas transnacionales, hay tecnologías que tienen ellos que se deben usar, pero no vamos a entregar los recursos a extranjeros, eso va en contra de nuestro proyecto”, remarcó la mandataria federal.

En el mismo sentido, Sheinbaum Pardo enfatizó que será prioridad dialogar con las comunidades de los territorios en donde se planee llevar a cabo extracción mediante “fracking”, con el objetivo de minimizar las afectaciones.

“Nosotros no vamos a hacer nada en contra de las comunidades. Eso debe quedar claro, además primero se analizará la viabilidad técnica y científica”, explicó la presidenta.

Finalmente, Claudia Sheinbaum enfatizó que aún no hay una fecha prevista para comenzar con esta práctica, pues, actualmente, se encuentra en fase de evaluación. Explicó que será en los próximos dos meses cuando cuente con opiniones del grupo de expertos que eligió para este fin.

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